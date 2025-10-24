O uderzeniu drona poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow. Jak przekazał urzędnik, bezzałogowiec trafił w budynek przy Bulwarze Kosmonautów w Krasnogorsku.

W wyniku trafienia, w mieszkanie na 14. piętrze, rannych zostało pięć osób, w tym dziecko. Wszyscy trafili do szpitala. Z informacji udostępnionych przez lekarzy wynika, że poszkodowani mają urazy głowy i rany powstałe od odłamków.

O incydent oskarżone zostały, przez Rosjan, Siły Zbrojne Ukrainy. Do tej pory Kijów nie skomentował tego zdarzenia.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski generał o ostrzale obwodu moskiewskiego

Według informacji podanych przez służbę prasową Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w ciągu nocy siły obrony powietrznej przechwyciły i wyeliminowały 111 ukraińskich dronów, które przelatywały nad kilkoma obwodami.

W komunikacie nie podano jednak żadnych informacji dotyczących uderzenia w obwodzie moskiewskim, co wywołało falę domniemań, która przetoczyła się w mediach społecznościowych.

Do sprawy postanowili odnieść się popularni rosyjscy generałowie, propagandyści. W rozmowie z portalem NEWS.ru major lotnictwa Siergiej Lipowoj postarał się wyjaśnić, jak możliwe jest, przedarcie się ukraińskiego drona przez obronę przeciwlotniczą znajdującą się w okolicach stolicy kraju.

- Musimy zrozumieć, jaki to rodzaj bezzałogowe statku powietrznego. Jeśli to quadocopter, najprawdopodobniej został zmontowany i wystrzelony przez agentów ukraińskich sił zbrojnych z obwodu moskiewskiego, którzy przebrali się za uchodźców. Jeśli był to bezzałogowy statek powietrzny typu samolot, prawdopodobnie został wystrzelony przez ukraińskie siły zbrojne z terytorium Ukrainy. Ukraińskie siły dysponują obecnie dronami, które mogą latać na odległość do 1500 km - stwierdził.

Zdaniem generała, w tym drugim przypadku, Ukraińcy mogli wykorzystać korzystne dla siebie ukształtowanie terenu. Co warte podkreślenia, według Lipowoja budynek mieszkalny nie był celem Ukraińców.

- Jeśli założymy, że był to bezzałogowy statek powietrzny lecący z terytorium Ukrainy, to całkiem możliwe, że dotarł do obwodu moskiewskiego na ekstremalnie niskiej wysokości, kryjąc się za przeszkodami terenowymi i radarowymi. Myślę, że miał inny cel. A jeśli uderzył w mieszkanie i rozbił się na pierwszym napotkanym budynku, to znaczy, że zboczył z kursu - wyjaśnił.

Pakt senacki Konfederacja - PiS. Bosak: Nic się nie wydarzyło Polsat News Polsat News