Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Dron miał uderzyć w elektrownię jądrową w Zaporożu. "Igranie z ogniem"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w sobotę, że dron miał uderzyć w budynek turbiny elektrowni jądrowej w Zaporożu. Agencja ma zbadać potencjalne uszkodzenia. Jak podaje strona rosyjska atak spowodował dziurę w jego ścianie. Kijów jednak zdementował te doniesienia.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
article cover
Zaporoska Elektrownia JądrowaHANDOUT / 2023 PLANET LABS PBCAFP

W skrócie

  • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o uderzeniu drona w budynek turbiny elektrowni jądrowej w Zaporożu i rozpoczęła badanie potencjalnych uszkodzeń.
  • Według rosyjskiej strony dron kamikaze spowodował dziurę w ścianie hali turbin, podczas gdy strona ukraińska zaprzeczyła tym doniesieniom.
  • Elektrownia w Zaporożu pozostaje pod kontrolą Rosji od marca 2022 roku i znajduje się blisko linii frontu, gdzie sporadycznie dochodziło do ostrzału.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w sobotę, że otrzymała informację od elektrowni jądrowej w Zaporożu, położonej w południowo-wschodniej Ukrainie, że dron uderzył w budynek turbiny, powodując prawdopodobnie dziurę w jego ścianie.

Szef MAEA Rafael Grossi wyraził poważne zaniepokojenie doniesieniami o incydencie

- Atakowanie obiektów jądrowych jest jak igranie z ogniem - powiedział.

Zobacz również:

Nocna wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. Szkody po obu stronach (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. Pożar rafinerii w Wołgogradzie

Alicja Krause
Alicja Krause

Zespół MAEA pracujący w elektrowni kontrolowanej przez Rosję zwrócił się z prośbą o dostęp do uszkodzonego budynku turbiny, aby osobiście go zbadać - poinformowała agencja w poście na platformie X.

Dron miał uderzyć w elektrownię jądrową w Zaporożu. Sprzeczne doniesienia

Rosyjska państwowa spółka energetyki jądrowej Rosatom poinformowała w sobotę, że ukraiński dron zaatakował - największą w Europie - kontrolowaną przez Rosję elektrownię jądrową w Zaporożu. Według rosyjskiej strony nie doszło do żadnych uszkodzeń kluczowego sprzętu. Wojsko w Kijowie zdementowało jednak te doniesienia.

Szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow nazwał incydent "celowym" i dodał, że w jego wyniku powstała dziura w ścianie hali turbin.

"Dziś po południu ukraiński dron bojowy kamikaze uderzył w budynek hali turbin bloku energetycznego nr 6, co spowodowało późniejszą detonację" - przekazał Lichaczew w oświadczeniu.

Zobacz również:

Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Rosjanie alarmują o rzekomym ukraińskim ataku
Wojna w Ukrainie

Rosja oskarża i wskazuje na elektrownie jądrową. "Punkt bez odwrotu"

Paweł Basiak
Paweł Basiak

Wojsko ukraińskie zaprzeczyło rosyjskim twierdzeniom, nazywając je "kolejnym chwytem propagandowym". Stwierdziło, że wojska ukraińskie nie zaatakowały bloku energetycznego nr 6 w Elektrowni Jądrowej w Zaporożu .

"Ukraińscy żołnierze działają ściśle zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i są w pełni świadomi konsekwencji wszelkich działań wymierzonych w obiekty jądrowe" - oświadczyło wojsko.

"Na właściwym odcinku linii frontu podczas incydentu nie toczyły się żadne walki i nie użyto żadnej broni".

Elektrownia jądrowa w Zaporożu. Znajduje się na terenach okupowanych

Elektrownia jądrowa w Zaporożu została zdobyta przez Rosję w marcu 2022 roku i nadal znajduje się blisko linii frontu w południowo-wschodnim ukraińskim obwodzie zaporoskim .

Podczas czteroletniej wojny elektrownia była sporadycznie ostrzeliwana, co wywołało obawy, że w obiekcie może dojść do wypadku nuklearnego.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Nocna wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. Szkody po obu stronach (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. Pożar rafinerii w Wołgogradzie

Alicja Krause
Alicja Krause


Jak rozpoznać prawdę w internecie?Polsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze