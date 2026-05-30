W skrócie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o uderzeniu drona w budynek turbiny elektrowni jądrowej w Zaporożu i rozpoczęła badanie potencjalnych uszkodzeń.

Według rosyjskiej strony dron kamikaze spowodował dziurę w ścianie hali turbin, podczas gdy strona ukraińska zaprzeczyła tym doniesieniom.

Elektrownia w Zaporożu pozostaje pod kontrolą Rosji od marca 2022 roku i znajduje się blisko linii frontu, gdzie sporadycznie dochodziło do ostrzału.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała w sobotę, że otrzymała informację od elektrowni jądrowej w Zaporożu, położonej w południowo-wschodniej Ukrainie, że dron uderzył w budynek turbiny, powodując prawdopodobnie dziurę w jego ścianie.

Szef MAEA Rafael Grossi wyraził poważne zaniepokojenie doniesieniami o incydencie

- Atakowanie obiektów jądrowych jest jak igranie z ogniem - powiedział.

Zespół MAEA pracujący w elektrowni kontrolowanej przez Rosję zwrócił się z prośbą o dostęp do uszkodzonego budynku turbiny, aby osobiście go zbadać - poinformowała agencja w poście na platformie X.

Dron miał uderzyć w elektrownię jądrową w Zaporożu. Sprzeczne doniesienia

Rosyjska państwowa spółka energetyki jądrowej Rosatom poinformowała w sobotę, że ukraiński dron zaatakował - największą w Europie - kontrolowaną przez Rosję elektrownię jądrową w Zaporożu. Według rosyjskiej strony nie doszło do żadnych uszkodzeń kluczowego sprzętu. Wojsko w Kijowie zdementowało jednak te doniesienia.

Szef Rosatomu Aleksiej Lichaczow nazwał incydent "celowym" i dodał, że w jego wyniku powstała dziura w ścianie hali turbin.

"Dziś po południu ukraiński dron bojowy kamikaze uderzył w budynek hali turbin bloku energetycznego nr 6, co spowodowało późniejszą detonację" - przekazał Lichaczew w oświadczeniu.

Wojsko ukraińskie zaprzeczyło rosyjskim twierdzeniom, nazywając je "kolejnym chwytem propagandowym". Stwierdziło, że wojska ukraińskie nie zaatakowały bloku energetycznego nr 6 w Elektrowni Jądrowej w Zaporożu .

"Ukraińscy żołnierze działają ściśle zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i są w pełni świadomi konsekwencji wszelkich działań wymierzonych w obiekty jądrowe" - oświadczyło wojsko.

"Na właściwym odcinku linii frontu podczas incydentu nie toczyły się żadne walki i nie użyto żadnej broni".

Elektrownia jądrowa w Zaporożu. Znajduje się na terenach okupowanych

Elektrownia jądrowa w Zaporożu została zdobyta przez Rosję w marcu 2022 roku i nadal znajduje się blisko linii frontu w południowo-wschodnim ukraińskim obwodzie zaporoskim .

Podczas czteroletniej wojny elektrownia była sporadycznie ostrzeliwana, co wywołało obawy, że w obiekcie może dojść do wypadku nuklearnego.

Źródło: Reuters





Jak rozpoznać prawdę w internecie? Polsat