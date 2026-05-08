W skrócie Jurij Ignat poinformował, że ukraińskie wojsko zmaga się z poważnymi niedoborami rakiet do systemów obrony powietrznej, takich jak Patriot, NASAM i IRIS-T, a jednym z powodów jest przekierowanie dostaw do Bliskiego Wschodu.

Problem braku amunicji wynika także z intensywnych rosyjskich ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę energetyczną, które miały miejsce zimą.

Z powodu ograniczonych zasobów pociski są rozdzielane pomiędzy regiony, aby zapewnić minimalną ochronę całego kraju.

O poważnych problemach ukraińskiej obrony powietrznej Jurij Ignat mówił w wywiadzie dla Ukrinform.

Szef wydziału łączności Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy przyznał, że wojsku brakuje pocisków do zachodnich systemów, które chronią przestrzeń powietrzną nad strategicznie ważną infrastrukturą.

- Dziś mamy "głodowy przydział" pocisków rakietowych z powodu pewnych problemów z dostawami. Przedstawiciele Sił Powietrznych stale pracują zarówno w Ramstein, jak i w innych grupach negocjacyjnych, gdzie musimy prosić nawet o kilka, 5-10, pocisków rakietowych do systemów PAC-3, NASAMS, IRIS-T i innych, ponieważ koszt amunicji jest bardzo wysoki - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Armii brakuje rakiet do ważnych systemów obronnych

Jurij Ignat przyznał, że braki magazynowe powstały w wyniku konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Dostawy z zachodu, które miały trafić do Kijowa, zostały czasowo wstrzymane, a pociski trafiły do partnerów Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej.

Problem związany jest także z intensywnymi atakami rosyjskimi, które prowadzone były w okresie zimowym. Jak zauważa wojskowy, Ukraina doświadczyła w tym czasie 15 masowych ataków na obiekty energetyczne, w trakcie których wykorzystano setki rakiet.

- Obecnie wyrzutnie niektórych jednostek i baterii są, delikatnie mówiąc, w połowie puste. Mają ograniczoną liczbę pocisków, które powinny tam być - alarmuje wojskowy.

Zdaniem Ignata dowództwo jest obecnie zmuszone do rozproszenia dostępnych pocisków pomiędzy regionami, aby zapewnić przynajmniej minimalny poziom ochrony w całym kraju.

Źródło: Ukrinform

