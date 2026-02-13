W skrócie Rosja przeprowadziła nocny atak dronów i rakiet balistycznych na południe Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne oraz zniszczenia infrastruktury energetycznej, portowej i mieszkalnej.

W obwodzie odeskim zginął 20-letni mężczyzna, sześć osób zostało rannych, a liczne obiekty uległy uszkodzeniu w wyniku eksplozji i pożarów.

W Kramatorsku, w wyniku zrzutu bomby lotniczej FAB-250, zginęło trzech braci, a kilkanaście domów i samochodów zostało uszkodzonych.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że od godz. 18:00 12 lutego do rana następnego dnia Moskwa zaatakowała Ukrainę rakietą balistyczną oraz 154 dronami różnych typów, wystrzeliwanymi m.in. z terytorium Rosji oraz z okupowanych obszarów. Do godz. 8:30 obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zakłóciła działanie 111 bezzałogowców, jednak odnotowano trafienia w 18 lokalizacjach.

Jak poinformowała agencja Unian, powołując się na informacje z Prokuratury Obwodowej w Odessie, w nocy 13 lutego siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak dronów na infrastrukturę energetyczną, portową, przemysłową i mieszkaniową na obwód odeski.

Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Zginął 20-letni mężczyzna, a sześć osób w wieku od 31 do 53 lat zostało rannych i trafiło do szpitala z obrażeniami o różnym stopniu ciężkości. Wszczęto postępowanie karne dotyczące zbrodni wojennych skutkujących śmiercią człowieka.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosji w pobliżu Odessy

Szef odeskiej administracji wojskowej Ołeh Kiper poinformował, że stan trzech rannych jest poważny. W porcie uszkodzone zostały magazyny nawozów, zapaliły się samochody oraz wagony towarowe. Odłamki bezzałogowych statków powietrznych spadały m.in. na teren salonu samochodowego i sanatorium.

Dwa drony typu Shahed uderzyły także w budynki mieszkalne, powodując zniszczenia, lecz bez kolejnych pożarów. Wicepremier ds. odbudowy Ołeksij Kułeba podkreślił, że wszystkie ofiary to cywile, a atak dotknął jeden z portów tzw. Wielkiej Odessy.

Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy przekazała, że ratownicy działali w wyjątkowo trudnych warunkach, gasząc jednocześnie kilka pożarów. Najpoważniejszy wybuchł w salonie samochodowym i objął powierzchnię około dwóch tys. metrów kwadratowych, rozprzestrzeniając się na zaparkowane pojazdy, garaże oraz obiekt energetyczny.

Atak dronów na terenie Ukrainy. Uszkodzono infrastrukturę energetyczną

Trudna sytuacja panuje także w obwodzie chersońskim. Szef miejscowej administracji wojskowej Jarosław Szańko poinformował, że Chersoń pozostaje bez prądu, a woda dostarczana jest przy użyciu agregatów.

Działają tzw. Punkty Niezłomności, gdzie mieszkańcy mogą się ogrzać, naładować urządzenia i skorzystać z internetu.

W obwodzie mikołajowskim, według szefa OVA Witalija Kima, poranny atak dronów doprowadził do uszkodzeń infrastruktury energetycznej, przez co część miejscowości w rejonie basztańskim została pozbawiona prądu.

Kramatorsk. Rosjanie zrzucili bombę, nie żyje trzech braci

W informacji podanej przez Prokuraturę Obwodową w Doniecku wynika, że rosyjskie ataki dotknęły również miasto Kramatorsk. Wieczorem 12 lutego bomba lotnicza FAB-250 spadła w pobliżu budynku mieszkalnego, co doprowadziło do śmierci trzech braci - dwóch 19-latków i ośmiolatka - oraz ranienia ich matki i babci. Łącznie uszkodzonych zostało kilkanaście domów i samochodów.

Wcześniej taki atak bombowy miał miejsce rankiem 8 lutego, gdy bomba lotnicza FAB-250 spadła w pobliżu bloku, zabijając 77-letniego emeryta i raniąc trzech mężczyzn.

Ukraińskie władze podkreślają, że wszystkie te ataki wymierzone były w infrastrukturę cywilną i ludność, a bilans ofiar stale rośnie.

Źródła: UNIAN, Ukraińska Prawda

