W skrócie Dwóm ukraińskim żołnierzom grozi kara do 10 lat więzienia za pobicie swoich kolegów z wojska.

Poszkodowanym udzielono specjalistycznej pomocy w szpitalu po licznych obrażeniach.

Do incydentu doszło w maju w obwodzie kirowogradzkim w 425. Samodzielnym Pułku Szturmowym.

Zatrzymani żołnierze usłyszeli zarzuty tortur oraz naruszenia zasad współżycia w wojsku.

Państwowy Urząd Śledczy bada także inne ewentualne przypadki podobnych zachowań w jednostkach pułku.

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Działania ukraińskich służb dotyczą żołnierzy 425. Samodzielnego Pułku Szturmowego zaangażowanego w obronę kraju przed rosyjską agresją.

"Państwowy Urząd Śledczy (SBI) zajmuje się przypadkami złego traktowania personelu wojskowego" - czytamy we wstępie opublikowanego we wtorek komunikatu.

Dwóch przedstawicieli pułku miało pobić, a następnie bezprawnie zatrzymać dwóch towarzyszy broni. Do zdarzenia doszło w maju w obwodzie kirowohradzkim.

Ukraina. Dramatyczne sceny w wojsku, żołnierze zatrzymani

Z przedstawionej relacji wynika, że zaatakowana dwójka została wcześniej przesunięta ze służby do jednostki medycznej. Powodem było "naruszenie ustalonego reżimu". Podejrzani żołnierze postanowili samodzielnie wymierzyć karę za złamanie dyscypliny.

"Zadali ofiarom liczne ciosy. Następnie zamknęli ich w budynku gospodarczym, gdzie nadal znęcali się nad nimi" - informuje Państwowy Urząd Śledczy.

Po ataku jeden z wojskowych stracił przytomność. W szpitalu stwierdzono uraz mózgu, złamanie kości nosa oraz inne obrażenia. Drugi z mężczyzn był przetrzymywany przez prawie dobę. Poza obrażeniami głowy posiadał liczne siniaki i krwiaki.

Agresja w ukraińskiej armii. Dwaj żołnierze ciężko pobici

Agresorzy w ukraińskich mundurach zostali zatrzymani. Zarzucono im tortury i naruszenie przyjętych zasad współżycia między żołnierzami. Czyny dotyczą art. 127. i art. 406. Kodeksu karnego Ukrainy.

Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd rozstrzygnie, czy wobec podejrzanych zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

"W ramach postępowania śledczy SBI sprawdzają również indywidualne zgłoszenia dotyczące ewentualnych przypadków znęcania się nad żołnierzami w miejscach rozmieszczenia i szkolenia pułku" - poinformowano.





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