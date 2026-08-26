Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Dramatyczne prognozy dla Ukrainy. Kellogg: Putin się nie zatrzyma

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Władimir Putin nie zamierza kończyć wojny na Ukrainie. Zamiast tego chce zająć kolejne terytoria - stwierdził były wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg. Według niego obecnie nie ma szans na szybkie zakończenie konfliktu.

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Były wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy Keith Kellogg za mównicą, w garniturze, z mikrofonami, na niebieskim tle.
Były wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy gen. Keith KelloggSiavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocketGetty Images

W skrócie

  • Były wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy uważa, że Władimir Putin planuje dalsze działania i nie zakończy wojny na Ukrainie.
  • Gen. Keith Kellogg twierdzi, że Rosja zamierza zdobyć kolejne ukraińskie regiony, w tym obwód ługański, Odessę i Zaporoże.
  • Ukraińskie ataki dronowe coraz częściej uderzają w rosyjskie cele, podczas gdy Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę i może eskalować działania przy granicy z Białorusią.
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- W zeszłym roku, w Dzień Niepodległości, kiedy tu byłem, myślałem, że wszystko skończy się w ciągu roku. Jednak problem z tą wojną polega na tym, że Putin po prostu nie chce jej zatrzymać - stwierdził Kellogg w rozmowie z ukraińskimi mediami.

Według Amerykanina prezydent Rosji nie tylko nie zamierza kończyć wojny, ale wręcz planuje zdobycie kolejnych ukraińskich terytoriów. - Nie ufam Putinowi i nie sądzę, żeby na tym poprzestał. Będzie próbował iść naprzód - powiedział i dodał, że Ukraina "robi świetną robotę dla Zachodu i całego świata".

Były wysłannik Donalda Trumpa stwierdził, że Rosja będzie chciała zdobyć obwód ługański, ale także Odessę i Zaporoże.

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- Putin musi zdać sobie sprawę, że nie wygra tej wojny. Po prostu nie będzie w stanie - podsumował Kellogg.

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Wojna na Ukrainie coraz częściej dotyka również Rosji. Wszystko za sprawą ukraińskich dronów, które regularnie uderzają w rosyjską infrastrukturę.

Tylko ubiegłej nocy trafione zostały magazyn firmy Wildberries w Kotowsku czy rafineria Łukoil w Kstowie. Eksplozje odnotowano również m.in. w Ługańsku czy na Półwyspie Krymskim.

Również Rosja regularnie przeprowadza ataki dronowe i rakietowe na terenie Ukrainy. W nocy w rosyjskich atakach zginęły cztery osoby.

Jednocześnie na froncie żadna ze stron nie potrafi osiągnąć znaczącej przewagi. W ostatnich tygodniach pojawiły się jednak informacje, że Rosja może przygotowywać się do eskalacji wojny i otwarcia nowego frontu na północy Ukrainy przy granicy z Białorusią.

Źródło: TSN.ua

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