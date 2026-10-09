W skrócie
- W Równem na zachodniej Ukrainie 14-letnia dziewczyna odurzyła i zabiła ukraińskiego żołnierza, wykonując polecenia otrzymane od Rosjanina.
- Nastolatka utrzymywała kontakt z Rosjaninem przez Telegram, a podczas popełnienia zbrodni prowadziła z nim wideorozmowę.
- Policja ustaliła, że dziewczyna wcześniej podpaliła wojskowe auto na zlecenie Rosjan, za które obiecano jej pieniądze, których nie otrzymała.
- Przeciwko 14-latce skierowano do sądu akt oskarżenia za umyślne zabójstwo. Prowadzone są dodatkowe postępowania dotyczące zdrady państwa oraz podpalenia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Do zabójstwa doszło w styczniu w Równem w zachodniej Ukrainie. 14-latka nawiązała kontakt z Rosjaninem za pośrednictwem komunikatora Telegram. Jak ustaliła policja, mężczyzna był sterowany przez oficera Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
Rosjanin wzbudził w nastolatce uczucia i nakłonił ją do zbrodni, obiecując ewakuację na teren okupowany przez wojska Federacji Rosyjskiej. Po jego namowach dziewczyna zaprosiła do wynajętego mieszkania 27-letniego ukraińskiego żołnierza, którego poznała za pośrednictwem mediów społecznościowych 10 dni wcześniej.
Ukraina. 14-latka zabiła żołnierza na zlecenie Rosjan
14-latka poczęstowała żołnierza przygotowanym wcześniej alkoholem, do którego dodała metadon - substancję otrzymała od Rosjan przesyłką kurierską. Po wypiciu 27-latek żołnierz stracił przytomność, jednak pozostał przy życiu.
Dziewczyna następnie rozpoczęła wideorozmowę z Rosjaninem i za jego namową zaczęła dusić nieprzytomnego. Mężczyzna zmarł.
Po zabójstwie policja szybko zidentyfikowała 14-latkę. Śledczy ustalili, że ta wcześniej realizowała zadanie dywersyjne dla Rosjan. W listopadzie 2025 roku nastolatka podpaliła wojskowego Opla Campo, za co obiecano jest tysiąc dolarów. Pieniędzy nigdy nie otrzymała.
Rosjanie zwerbowali nastolatkę przez Telegram
Rówieńska policja poinformowała w czwartek o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. 14-latka odpowie za umyślne zabójstwo, za co grozi jej do 15 lat więzienia.
Osobnym tokiem toczy się postępowanie karne ws. zdrady państwa w warunkach stanu wojennego, utrudniania legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy oraz umyślnego zniszczenia cudzego mienia poprzez podpalenie. Za pierwsze z przestępstw nastolatce grozi dożywocie.
Śledczy przekazali, że udało im się ustalić tożsamość mężczyzny, który zlecił zabójstwo i utrzymywał z Ukrainką kontakt za pośrednictwem komunikatora Telegram. Jego akta zostały przekazane Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy.