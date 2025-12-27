Dowodził Rosjanami, walczył z Putinem. Denis Kapustin nie żyje
Dowódca i założyciel Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego Denis "White Reks" Kapustin nie żyje - przekazała jednostka w opublikowanym oświadczeniu. Bojownik walczący po stronie Ukrainy miał zginąć na skutek uderzenia drona w okolicach Zaporoża.
W skrócie
- Denis 'White Reks' Kapustin, założyciel Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, zginął na froncie w okolicach Zaporoża w wyniku ataku drona.
- Kapustin był poszukiwany przez władze rosyjskie, został skazany zaocznie na dożywocie
- Dowodził działaniami zbrojnymi przeciw Federacji Rosyjskiej, m.in. rajdami na obwody briański i biełgorodzki.
Według Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Kapustin poległ w nocy z 26 na 27 grudnia na zaporoskim odcinku frontu.
Ze wstępnych informacji wynika, że zginął w wyniku ataku drona.
"Dziś wieczorem na froncie zaporoskim, nasz dowódca, Denis 'White Reks' Kapustin, zginął bohatersko podczas akcji bojowej. Według wstępnych danych, w wyniku ataku drona FPV" - napisano w raporcie Korpusu.
Denis Kapustin nie żyje. Był ścigany przez Kreml
Denis Kapustin jest rodowitym Rosjaninem, urodzonym w 1984 roku. Przez wiele lat był on jednak zadeklarowanym przeciwnikiem władz na Kremlu.
Kapustin był zwolennikiem Euromajdanu i od 2017 roku mieszkał w Ukrainie.
W 2022 roku założył i dowodził na Ukrainie Rosyjskim Korpusem Ochotniczym, grupą Rosjan, którzy dążyli do obalenia rządów rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i walczyli o Rosję bez Putina.
W sierpniu 2022 roku jednostka weszła w skład Głównego Zarządu Wywiadowczego Ukrainy.
Był poszukiwany przez Federację Rosyjską jako "członek organizacji terrorystycznej". 16 listopada 2023 roku został zaocznie skazany w Federacji Rosyjskiej na dożywocie pod zarzutem zdrady i terroryzmu.
Kapustin przeprowadził spektakularny rajd na teren Rosji
W marcu 2023 roku, wraz z kilkoma członkami RDK, Nikitin przeprowadził rajd w obwodzie briańskim, a w maju wziął udział w inwazji na obwód biełgorodzki wraz z Legionem Wolność Rosji.
4 czerwca 2023 roku, dowodząc plutonem ochotników, pojmał jeńców i zaproponował ich wydanie gubernatorowi obwodu biełgorodzkiego Wiaczesławowi Gładkowowi. Ten jednak odmówił spotkania z członkami RDK, więc jeńcy zasilili fundusz wymiany Ukrainy.
