W skrócie Denis 'White Reks' Kapustin, założyciel Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, zginął na froncie w okolicach Zaporoża w wyniku ataku drona.

Kapustin był poszukiwany przez władze rosyjskie, został skazany zaocznie na dożywocie

Dowodził działaniami zbrojnymi przeciw Federacji Rosyjskiej, m.in. rajdami na obwody briański i biełgorodzki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Kapustin poległ w nocy z 26 na 27 grudnia na zaporoskim odcinku frontu.

Ze wstępnych informacji wynika, że zginął w wyniku ataku drona.

"Dziś wieczorem na froncie zaporoskim, nasz dowódca, Denis 'White Reks' Kapustin, zginął bohatersko podczas akcji bojowej. Według wstępnych danych, w wyniku ataku drona FPV" - napisano w raporcie Korpusu.

Denis Kapustin nie żyje. Był ścigany przez Kreml

Denis Kapustin jest rodowitym Rosjaninem, urodzonym w 1984 roku. Przez wiele lat był on jednak zadeklarowanym przeciwnikiem władz na Kremlu.

Kapustin był zwolennikiem Euromajdanu i od 2017 roku mieszkał w Ukrainie.

W 2022 roku założył i dowodził na Ukrainie Rosyjskim Korpusem Ochotniczym, grupą Rosjan, którzy dążyli do obalenia rządów rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i walczyli o Rosję bez Putina.

W sierpniu 2022 roku jednostka weszła w skład Głównego Zarządu Wywiadowczego Ukrainy.

Był poszukiwany przez Federację Rosyjską jako "członek organizacji terrorystycznej". 16 listopada 2023 roku został zaocznie skazany w Federacji Rosyjskiej na dożywocie pod zarzutem zdrady i terroryzmu.

Kapustin przeprowadził spektakularny rajd na teren Rosji

W marcu 2023 roku, wraz z kilkoma członkami RDK, Nikitin przeprowadził rajd w obwodzie briańskim, a w maju wziął udział w inwazji na obwód biełgorodzki wraz z Legionem Wolność Rosji.

4 czerwca 2023 roku, dowodząc plutonem ochotników, pojmał jeńców i zaproponował ich wydanie gubernatorowi obwodu biełgorodzkiego Wiaczesławowi Gładkowowi. Ten jednak odmówił spotkania z członkami RDK, więc jeńcy zasilili fundusz wymiany Ukrainy.

Źródło: UNIAN

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News