Wojna w Ukrainie
Dotkliwe uderzenie. W rosyjskiej armii zapanował chaos

Paweł Basiak

Partyzanci z tatarsko-ukraińskiego oddziału "Atesz" zniszczyli szafę telekomunikacyjną na kluczowej wieży łączności we wsi Górny Szczyt w obwodzie swierdłowskim. Sabotaż sparaliżował system wymiany informacji dla rosyjskiej dywizji pancernej działającej na kierunku pokrowskim. "Konsekwencje dla wroga są już namacalne" - twierdzi ruch oporu.

Dwa rosyjskie czołgi na leśnej drodze; w kadrze widoczna płonąca szafka telekomunikacyjna
Akt sabotażu doprowadził do poważnych problemów rosyjskiej armii

Urządzenia w miejscowości Górny Szczyt stanowią kluczową część węzła logistycznego dla rosyjskiej armii. Według partyzantów dzięki zniszczonej już wieży bezpośrednio koordynowano przerzut rezerw i sprzętu na kierunku pokrowskim. Zapewniała ona kontrolę operacyjną i bezpieczne kanały transmisji danych dla dowództwa Centralnego Okręgu Wojskowego.

"Sabotaż sparaliżował system wymiany informacji 90. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej, której główne punkty formowania i bazy zaopatrzeniowe są powiązane z tym sektorem obwodu swierdłowskiego" - przekazali partyzanci, którzy opublikowali nagranie, na którym widać płonącą szafkę telekomunikacyjną.

Według członków "Atesz" efekty akcji były widoczne natychmiast.

Doszło do awarii zautomatyzowanych systemów zarządzania w rosyjskiej armii, co doprowadziło do powstania "martwego punktu" w koordynacji między centrami odpowiedzialnymi za dystrybucję sił, a oddziałami frontowymi. Opóźnienia wystąpiły w m.in. wysyłaniu kompanii piechoty.

"Każda spalona szafa to chaos w logistyce wroga i uratowane życia naszych obrońców. Znajdujemy słabe punkty i trafiamy dokładnie w cel" - podkreślili partyzanci.

Atak 1500 kilometrów od Ukrainy. Eksplozje po wybuchach dronów

W środę doszło również do ataku 1500 kilometrów od Ukrainy. Drony zaatakowały bowiem Zakłady Petrochemiczne Sterlitamak autonomicznej republice Baszkirii. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać pożar w mieście oraz słychać eksplozje.

Według lokalnych władz pożar w strefie przemysłowej wywołały odłamki jednego z zestrzelonych dronów. Gubernator Radji Chabirow twierdzi, że nikt nie odniósł obrażeń.

Źródło: Korrespodnent.net, Ukraińska Prawda

