W skrócie Ukraiński dron bojowy zaatakował rosyjski okręt serii MPSV07, unieruchamiając jednostkę i niszcząc jej wyposażenie kontrolne.

Atak został przeprowadzony w rejonie Noworosyjska, gdzie stacjonuje część Floty Czarnomorskiej wyposażonej w pociski Kalibr.

To już drugi skuteczny atak dronów ukraińskich na rosyjskie okręty wojskowe w ostatnich tygodniach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Okręt będący jednym z czterech wielozadaniowych jednostek serii MPSV07 został wytropiony przez siły specjalne HUR 10 września, nieopodal Noworosyjska. Z informacji ukraińskiego wojska wynika, że był w trakcie patrolu okolic Zatoki Noworosyjskiej.

To właśnie tam stacjonuje obecnie część Floty Czarnomorskiej, głównie okręty wyposażone w pociski manewrujące typu Kalibr. Okręt miał prowadzić też rozpoznanie elektroniczne.

Wojna w Ukrainie. HUR przeprowadził skuteczne uderzenie na okręt Floty Czarnomorskiej

Na nagraniu udostępnionym przez HUR zobaczyć można lot drona, który zbliża się do okolic mostka kontrolnego okrętu i ostatecznie się na nim rozbija. "W wyniku uderzenia zniszczeniu uległo wyposażenie wrogiego okrętu" - poinformował wywiad.

Można założyć, że chodzi o sprzęt nawigacyjny i komunikacyjny statku, bowiem jego najważniejsze elementy znajdują się w miejscu będącym celem ukraińskiego ataku.

W wydanym komunikacie HUR zasugerował, że strata będzie dla Rosjan bardzo bolesna, bo naprawy mogą okazać się wyjątkowo kosztowne. Okręt trafiony przez Ukraińców został zwodowany w 2015 r. i kosztował 60 mln dolarów. W wyniku działań Ukrainy został unieruchomiony.

Kolejny sukces Ukraińców. Rosyjskie okręty zagrożone

Uderzenie na MPSV07 jest już drugim udanym atakiem Ukraińców na rosyjski okręt wojskowy. 28 sierpnia drony FPV trafiły w znajdujący się w zatoce Tiemriuk na Morzu Azowskim Bujan-M.

Bezzałogowce Rubak i UJ-26 "Bóbr" pokonały ponad 350 km i skutecznie uszkodziły okręt wyposażony w pociski manewrujące typu Kalibr.

Uderzenie doprowadziło do unieszkodliwienia stacji radiolokacyjnej MR-352 Pozitiv, której zadaniem jest namierzanie celów na morzu i w powietrzu.

Źródło: Unian

Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o zbrojeniach: Nie możemy stracić już żadnego dnia Polsat News Polsat News