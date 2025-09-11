Ukraina Rosja
Dotkliwe uderzenie Ukraińców. Trafiono ważny okręt Floty Czarnomorskiej

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ukraiński dron bojowy uderzył w jeden z ważnych okrętów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - powiadomił Główny Zarząd Wywiadowczy (HUR). Bezzałogowiec rozbił się w okolicach mostka kontrolnego, doprowadzając do zniszczenia jego wyposażenia i paraliżu jednostki.

Ukraińcy uderzyli w okręt Floty Czarnomorskiej
Ukraińcy uderzyli w okręt Floty CzarnomorskiejГоловне управління розвідки Міністерства оборони Україниfacebook.com

  • Ukraiński dron bojowy zaatakował rosyjski okręt serii MPSV07, unieruchamiając jednostkę i niszcząc jej wyposażenie kontrolne.
  • Atak został przeprowadzony w rejonie Noworosyjska, gdzie stacjonuje część Floty Czarnomorskiej wyposażonej w pociski Kalibr.
  • To już drugi skuteczny atak dronów ukraińskich na rosyjskie okręty wojskowe w ostatnich tygodniach.
Okręt będący jednym z czterech wielozadaniowych jednostek serii MPSV07 został wytropiony przez siły specjalne HUR 10 września, nieopodal Noworosyjska. Z informacji ukraińskiego wojska wynika, że był w trakcie patrolu okolic Zatoki Noworosyjskiej.

To właśnie tam stacjonuje obecnie część Floty Czarnomorskiej, głównie okręty wyposażone w pociski manewrujące typu Kalibr. Okręt miał prowadzić też rozpoznanie elektroniczne.

Wojna w Ukrainie. HUR przeprowadził skuteczne uderzenie na okręt Floty Czarnomorskiej

Na nagraniu udostępnionym przez HUR zobaczyć można lot drona, który zbliża się do okolic mostka kontrolnego okrętu i ostatecznie się na nim rozbija. "W wyniku uderzenia zniszczeniu uległo wyposażenie wrogiego okrętu" - poinformował wywiad.

Można założyć, że chodzi o sprzęt nawigacyjny i komunikacyjny statku, bowiem jego najważniejsze elementy znajdują się w miejscu będącym celem ukraińskiego ataku.

    W wydanym komunikacie HUR zasugerował, że strata będzie dla Rosjan bardzo bolesna, bo naprawy mogą okazać się wyjątkowo kosztowne. Okręt trafiony przez Ukraińców został zwodowany w 2015 r. i kosztował 60 mln dolarów. W wyniku działań Ukrainy został unieruchomiony.

    Kolejny sukces Ukraińców. Rosyjskie okręty zagrożone

    Uderzenie na MPSV07 jest już drugim udanym atakiem Ukraińców na rosyjski okręt wojskowy. 28 sierpnia drony FPV trafiły w znajdujący się w zatoce Tiemriuk na Morzu Azowskim Bujan-M.

    Bezzałogowce Rubak i UJ-26 "Bóbr" pokonały ponad 350 km i skutecznie uszkodziły okręt wyposażony w pociski manewrujące typu Kalibr.

    Uderzenie doprowadziło do unieszkodliwienia stacji radiolokacyjnej MR-352 Pozitiv, której zadaniem jest namierzanie celów na morzu i w powietrzu.

    Źródło: Unian

