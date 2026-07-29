Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Doszło do sytuacji awaryjnej". Ukraiński F-16 rozbił się w trakcie misji

Michał Blus

Michał Blus

Podczas wykonywania zadania bojowego rozbił się ukraiński myśliwiec F-16 - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Jak dodano, pilot katapultował się i jest bezpieczny. Ukraińska armia zaznaczyła, że według wstępnych danych "doszło do sytuacji awaryjnej". "Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Myśliwiec wojskowy w locie pod ostrym kątem z widocznym ciągiem silnika na tle jasnego nieba.
Myśliwiec F-16 (zdj. ilustracyjne)DURSUN AYDEMIR / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Podczas misji bojowej w Ukrainie doszło do rozbicia myśliwca F-16, pilot katapultował się i jest bezpieczny.
  • Przyczyny wypadku są badane przez ekspertów, na miejscu zdarzenia pracuje grupa specjalistów.
  • Ukraińskie F-16 są wykorzystywane głównie do działań defensywnych, Kijów posiada około 50 takich maszyn.
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"Utracono kontakt z myśliwcem F-16 Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Na jednym z kierunków frontu wykonywał misję bojową polegającą na przechwytywaniu celów powietrznych przeciwnika" - napisano w komunikacie ukraińskiego lotnictwa wojskowego na Telegramie.

Dodano, że według wstępnych danych na pokładzie maszyny "doszło do sytuacji awaryjnej", co zmusiło pilota do katapultowania się.

Zaznaczono, że pilot jest bezpieczny i został przewieziony do placówki medycznej. Na miejscu działają eksperci i funkcjonariusze organów ochrony prawa, którzy badają przyczynę wypadku.

Wojna w Ukrainie. Rozbił się ukraiński myśliwiec F-16. Trwa ustalanie przyczyny

Ukraina posiada obecnie prawdopodobnie ok. 50 myśliwców F-16 starszych generacji, ale zmodernizowanych, dostarczonych m.in. przez Holandię, Danię i Norwegię. Są używane głównie do działań defensywnych, tj. zestrzeliwania dronów i pocisków manewrujących, a także do atakowania celów naziemnych.

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Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA generała Dan Caine poinformował 22 lipca, że ukraiński F-16 po raz pierwszy zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej.

Nie sprecyzował, jakiego typu była zestrzelona maszyna, jednak najprawdopodobniej chodzi o rosyjski myśliwiec Su-35, który został zestrzelony 8 lipca, o czym poinformowały ukraińskie media.

Stratę samolotu potwierdziły wówczas także źródła rosyjskie, nie było jednak jasne, czy odpowiadają za nią ukraińskie myśliwce czy bateria pocisków przeciwlotniczych Patriot.

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