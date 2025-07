"Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Mariana Beca wyraziła wdzięczność Stanom Zjednoczonym za wsparcie udzielone od początku pełnoskalowej inwazji Rosji i podkreśliła kluczowe znaczenie dostarczania wcześniej przyznanych pakietów obronnych, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Strona ukraińska podkreśliła, że wszelkie opóźnienia lub zwlekanie ze wsparciem ukraińskich zdolności obronnych tylko zachęcą agresora (Rosję - red.) do kontynuowania wojny i terroru , zamiast dążenia do pokoju" - poinformowało ukraińskie MSZ.

Dostawy kluczowych pocisków wstrzymane. "To bolesne"

Resort dyplomacji zaznaczył, że Ukraina popiera wysiłki pokojowe i stanowisko USA, dotyczące konieczności natychmiastowego powstrzymania rosyjskich zbrodni i zakończenia wojny , a także podkreśla potrzebę zmuszenia Kremla do pokoju.

Decyzja Waszyngtonu o wstrzymaniu dostaw pocisków "jest dla nas z pewnością bardzo nieprzyjemna" - powiedział dziennikarzom Fedir Wenisławski, deputowany partii Sługa Narodu do ukraińskiego parlamentu.

- To bolesne. Zwłaszcza na tle ataków terrorystycznych, które Rosja przeprowadza przeciwko Ukrainie, jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja - dodał Wenisławski, który jest również przewodniczącym parlamentarnej podkomisji ds. bezpieczeństwa państwa.

- Wyglądałoby to bardzo dziwnie. Niehumanitarne byłoby zaprzestanie dostaw pocisków antyrakietowych , zwłaszcza dla systemów Patriot, które chronią ludność cywilną na Ukrainie - powiedział.

- Musi istnieć pewna liczba instalacji, ale do tego potrzebne są pociski przeciwrakietowe różnego kalibru . W przeciwnym razie Rosja będzie po prostu zabijać cywilów. Delikatnie mówiąc, wątpię, opierając się na mojej reputacji, że Stany Zjednoczone odmówią - podkreślił Podolak.

Wcześniej, we wtorek, Biały Dom potwierdził doniesienia portalu Politico o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej. Jak poinformowała rzeczniczka amerykańskiej administracji, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".