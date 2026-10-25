W skrócie Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy pokojowe wymagają udziału całej Europy, a nie tylko Kijowa, co utrudnia osiągnięcie porozumienia z Ukrainą.

Na wypowiedź doradcy Kremla zareagował Radosław Sikorski, stwierdzając w mediach społecznościowych, że Rosja zrozumiała, iż Europa również ma swoje karty do rozegrania.

Rosja jest gotowa na trójstronne spotkanie z Ukrainą i USA po 4 listopada, co potwierdził także prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach z amerykańskimi wysłannikami.

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Doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, udzielił wywiadu państwowej telewizji, w którym stwierdził, że "Stany Zjednoczone nie zdołały wywrzeć presji na Kijów, aby zgodził się na zawarcie porozumienia pokojowego".

- Wcześniej, po spotkaniu w Anchorage, wydawało się, że administracja amerykańska może narzucić pewne warunki i zmusić Kijów do ich spełnienia. Jednak jak dotąd nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów - mówił Uszakow.

Sikorski reaguje na słowa Uszakowa. "Europa ma swoje karty"

Doradca Kremla nawiązał w ten sposób do spotkania na Alasce, które odbyło się 15 sierpnia zeszłego roku. W Anchorage rozmowy prowadzili prezydent USA Donald Trump oraz przywódca Rosji Władimir Putin.

W udzielonym wywiadzie Juriij Uszakow wskazał, dlaczego - jego zdaniem - ówczesne rozmowy nie przyniosły rezultatu. - Wynika to z faktu, że nie wystarczy rozmawiać wyłącznie z Kijowem; musimy rozmawiać z całą Europą, która w pełni popiera Kijów - stwierdził.

Do tych słów odniósł się w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. "Rosja zrozumiała, że Europa również ma swoje karty do rozegrania" - napisał.

Rozmowy pokojowe. Będzie spotkanie Ukrainy, Rosji i USA

Uszakow stwierdził też w niedzielnym wywiadzie, że Rosja jest gotowa na trójstronne spotkanie z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi po rosyjskim Dniu Jedności Narodowej, przypadającym na 4 listopada.

Doradca Putina potwierdził tym samym wcześniejsze głosy, jakie padały z Kremla. Kilka dni temu strona rosyjska wskazywała, że do takowego spotkania miałoby dojść w połowie listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jeszcze w piątek Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmawiał ze specjalnymi wysłannikami Waszyngtonu - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Dodał, że zgodził się na trójstronne spotkanie.

W niedzielnym wywiadzie prezydent Ukrainy podtrzymał swoje stanowisko, że są gotowi do rozmów. - Jeśli chodzi o kwestię terytorialną, musi ona zostać omówiona na szczeblu kierowniczym. Pozostałe kwestie leżą w gestii grup technicznych. Wszystko to może zatem zostać omówione w listopadzie - mówił Zełenski, którego cytuje AFP.

Źródła: Reuters, AFP, Interia



