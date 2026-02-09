Wojna w Ukrainie
Dorabiali się na dostawach jedzenia dla wojska. Skandal w ukraińskiej armii

Marcin Jan Orłowski

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wykryli kolejny skandal korupcyjny powiązany z armią. Tym razem chodzi o nieprawidłowości z dostawami żywności dla żołnierzy znajdujących się na froncie, na których podejrzani mogli zarobić blisko milion dolarów.

Grupa żołnierzy w mundurach spożywająca posiłek przy stole, na talerzach widoczne ziemniaki, kasza, kromki chleba, warzywa i kubki z napojem. W prawym górnym rogu zdjęcia wstawki przedstawiające duże ilości euro, dolarów oraz biżuterię leżące na stole.
Afera korupcyjna w ukraińskiej armii. Chodzi o dostawy jedzeniaSłużba Bezpieczeństwa Ukrainy / Ministerstwo Obrony Ukrainydomena publiczna

Informacje o wynikach śledztwa przedstawiono w raporcie ukraińskiego Państwowego Biura Śledczego i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Funkcjonariusze dokonali przeszukań w obwodzie dniepropietrowskim, zatrzymując m.in. szefa gastronomii jednej z jednostek wojskowych stacjonujących w regionie.

    Jak poinformowano, działał on w zmowie z dyrektorem handlowym firmy dostarczającej żywność Siłom Zbrojnym Ukrainy.

    Afera w Siłach Zbrojnych Ukrainy. W tle żywność dla wojska

    System przestępczy opierał się na kilku elementach. Najważniejszym było dokonywanie tzw. transakcji nietowarowych. Wystawiane były dokumenty stwierdzające, że towar trafiał do jednostek wojskowych. W rzeczywistości dostarczano zaledwie część produktów.

    Śledczy wskazują także na poważne naruszenia jakości żywności, która trafiała do żołnierzy. Mundurowi, którzy wykonywali misje bojowe, otrzymywali w ramach racji zepsute owoce i warzywa.

    Wszystko to odbywało się pod okiem szefa gastronomii w tych jednostkach, który otrzymywał łapówki za przyjmowanie nieświeżych produktów. Wysokość "honorarium" sięgała nawet 50 proc. kosztów dostaw.

    Mężczyzna w czasie trwania procederu przestępczego wzbogacił się o dwa mieszkania, kilka luksusowych samochodów, a także inne drogie przedmioty.

    Nieprawidłowości w ukraińskiej armii. Przeszukania i zatrzymania

    Podczas wspólnej akcji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Państwowego Biura Śledczego zabezpieczono szereg produktów i nieruchomości, których łączna wartość przekroczyła milion dolarów.

    Na miejscu odnaleziono także gotówkę w kwocie 120 tysięcy dolarów.

    Jak przekazano, osobom zaangażowanym w proceder może grozić do 10 lat więzienia.

