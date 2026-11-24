W skrócie Okupacyjne władze Krymu ogłosiły wprowadzenie 10-dniowych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na półwysep.

Dostawy prądu zostaną zmniejszone o 30 procent w godzinach od 8 do 21, a między 12 a 15 spodziewane są całkowite przerwy.

Doniesienia o ograniczeniach energii zbiegają się z informacjami wywiadowczymi o możliwej ukraińskiej ofensywie na Krym wiosną 2027 roku.

Rosja zagroziła użyciem broni jądrowej w przypadku próby odzyskania Krymu przez siły ukraińskie.

Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Rosja może użyć arsenału nuklearnego w razie przekazania Ukrainie broni jądrowej lub ataku wywołującego katastrofę.

Analitycy sugerują, że groźby Kremla mają wywrzeć presję na Waszyngton, aby ten ograniczył militarne wsparcie dla Kijowa.

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Dostawy energii elektrycznej na Krym, który Rosja jednostronnie zaanektowała w 2014 roku, zostaną ograniczone o 30 proc. w godzinach od 8 do 21, począwszy od środy.

Całkowite przerwy w dostawie prądu spodziewane są między godziną 12 a 15. To jedno z założeń planu "reagowania kryzysowego", ogłoszonego przez okupacyjne władze półwyspu. Utrudnienia mają potrwać 10 dni.

Region nieustannie znajduje się pod ostrzałem Ukrainy. Ostatnio kilkukrotnie na cel brano most Krymski. Kluczowa przeprawa okresami była nieprzejezdna.

Informacja zbiegła się w czasie z doniesieniami o planowanej ukraińskiej ofensywie. Wiosną 2027 roku Kijów miałby przeprowadzić operację lądową celem odbicia Krymu. "Ukraina nie potwierdziła oficjalnie planów ofensywnych" - informuje kanał Visioner.

Ukraina przeprowadzi ofensywę na Krym? Rosja już rzuca groźby

Mimo to informacja poniosła się po rosyjskich mediach i kanałach społecznościowych. Kreml miał zwrócić się do strony amerykańskiej z ostrzeżeniem, że ewentualna ukraińska wyprawa na Krym może wywołać niebezpieczną eskalację.

Co więcej, w ramach odwetu Rosja zagroziła Ukrainie użyciem broni jądrowej.

Były prezydent Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez propagandowe media, przyznał wprost, że dotychczas Moskwa nie decydowała się na taki krok, ponieważ "nie było bezpośredniej potrzeby".

- Kijów i jemu podobni muszą pamiętać, że Rosja nie tylko ma prawo, ale w wielu sytuacjach jest zobowiązana do użycia broni jądrowej - tłumaczył wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Zdaniem propagandysty Ukraińcy wielokrotnie dawali pretekst do użycia przeciwko nim broni nuklearnej, ale po "kompleksowej ocenie" Kreml wycofywał się z kontrataku.

Rosja gotowa na ostateczny krok. Interwencja nuklearna w dwóch przypadkach

Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że Rosja w dwóch przypadkach posunie się do ostatecznego kroku i skorzysta z potencjału nuklearnego.

Pierwszy dotyczy "tajnego przekazania broni jądrowej Ukrainie przez państwa zachodnie". Z kolei drugi odnosi się do "masowego użycia środków niejądrowych, co mogłoby spowodować katastrofę na dużą skalę".

"Przywołując możliwość eskalacji nuklearnej, Moskwa może dążyć do wywarcia presji na Waszyngton, by Amerykanie ograniczyli opcje wojskowe Kijowa" - piszą analitycy z Visioner.

Krym ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiej obecności na Morzu Czarnym, co czyni ten obszar "centralnym zagadnieniem w wojnie" - zaznaczono w konkluzji.

Na tym nie koniec. W niemieckich mediach pojawiła się sugestia o przygotowaniach Rosji do wysłania w kosmos satelity Sputnik-S, wyposażonej w ładunek wybuchowy. Sprzęt mógłby się pojawić na orbicie jeszcze w grudniu.

"Skutki takiej eksplozji mogłyby odczuć nie tylko (ukraińskie - red.) wojsko, ale także infrastruktura cywilna oraz zwykli użytkownicy technologii satelitarnych" - czytamy w publikacji portalu TSN.

Źródło: tsn.ua, Reuters, Visioner



