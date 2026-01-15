W skrócie Donald Tusk zareagował na wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą Ukrainy.

Premier Tusk stwierdził, że to Rosja odrzuciła amerykański plan pokojowy, a nie Wołodymyr Zełenski.

Trump uznał w wywiadzie, że prezydent Ukrainy jest przeszkodą w zawarciu układu pokojowego z Rosją.

Premier Donald Tusk odniósł się w czwartek do słów prezydenta USA. Donald Trump w rozmowie z agencją Reutera powiedział, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że Waszyngton może pomóc w udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. - Teraz Europa nam w tym pomoże - dodał.

Trump mówił o braku gotowości Zełenskiego do zawarcia pokoju. Tusk odpowiedział

"To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez USA, a nie Wołodymyr Zełenski. Jedyną rosyjską odpowiedzią były dalsze ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wzmocnienie presji na Rosję. I wszyscy o tym wiecie" - napisał w serwisie X szef polskiego rządu.

Donald Trump w wywiadzie udzielonym w Gabinecie Owalnym Białego Domu uznał postawę Ukrainy i jej prezydenta za główną przeszkodę w zakończeniu wojny.

- Myślę, że on (Putin - red.) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział prezydent USA. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: - Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.

"Trump często krytykował zarówno prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i Zełenskiego, ale tym razem wydawał się być bardziej pesymistyczny w stosunku do prezydenta Ukrainy" - komentuje Reuters.

