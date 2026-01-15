Wojna w Ukrainie
Donald Tusk odpowiada na słowa Donalda Trumpa. "Wszyscy o tym wiecie"

"To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez USA, a nie Wołodymyr Zełenski" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. To odpowiedź na słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest prezydent Ukrainy.

Dwóch mężczyzn w garniturach, znane postacie polityczne, stoi na tle zniszczonego, osmalonego budynku mieszkalnego pokrytego oknami i klimatyzatorami.
Premier Donald Tusk odpowiedział na słowa prezydenta Donalda Trumpa dotyczące wojny na Ukrainie Thierry Monasse/REPORTER/Ryan Sun/Efrem Lukatsky /Associated PressEast News

Premier Donald Tusk odniósł się w czwartek do słów prezydenta USA. Donald Trump w rozmowie z agencją Reutera powiedział, że Władimir Putin jest gotowy do zawarcia układu pokojowego, lecz przeszkodą jest Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że Waszyngton może pomóc w udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. - Teraz Europa nam w tym pomoże - dodał.

Trump mówił o braku gotowości Zełenskiego do zawarcia pokoju. Tusk odpowiedział

"To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez USA, a nie Wołodymyr Zełenski. Jedyną rosyjską odpowiedzią były dalsze ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wzmocnienie presji na Rosję. I wszyscy o tym wiecie" - napisał w serwisie X szef polskiego rządu.

Wojna w Ukrainie

Ma stać na drodze do pokoju w Ukrainie. Trump: Musimy go skłonić

    Donald Trump w wywiadzie udzielonym w Gabinecie Owalnym Białego Domu uznał postawę Ukrainy i jej prezydenta za główną przeszkodę w zakończeniu wojny.

    - Myślę, że on (Putin - red.) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział prezydent USA. Dopytywany, co stoi na przeszkodzie, odparł: - Zełenski. Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził.

    "Trump często krytykował zarówno prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i Zełenskiego, ale tym razem wydawał się być bardziej pesymistyczny w stosunku do prezydenta Ukrainy" - komentuje Reuters.

    Polska

    Pilna narada u premiera. Donald Tusk: Systemy zadziałały

    Spotkanie u prezydenta. Do rozwiązania kilka sporówPolsat News

