Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina. "Rozpocząłem przygotowania"

Pod koniec rozmów z europejskimi liderami i Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina. O szczegółach rozmowy poinformował najpierw doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow. - Rozmowa między Putinem a Trumpem była szczera i bardzo konstruktywna - przekazał w rozmowie z prokremlowską agencją TASS.

Jak kontynuował Uszakow, rozmowa obu przywódców trwała 40 minut. Zarówno Trump i Putin zgodzili się kontynuować bezpośrednie rozmowy między ukraińską i rosyjską delegacją w sprawie zakończenia wojny, a także zwiększyć ich intensywność.

Podczas połączenia ustalono również, że przywódcy USA oraz Rosji nadal będą utrzymywać ze sobą ścisły kontakt. Według Uszakowa Putin podziękował jednocześnie Trumpowi za gościnność podczas szczytu na Alasce.

Trump rozmawiał z Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"

Chwilę później głos w sprawie wydarzeń w Waszyngtonie zabrał prezydent USA. Jak stwierdził, rozpoczęto przygotowania do spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

"Zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania między nim a prezydentem Zełenskim" - zaznaczył, dodając przy tym, że miejsce rozmów zostanie jeszcze ustalone.

Uściślił także, że ze strony USA organizacją powyższej rozmowy zajmą się wiceprezydent J. D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff. Podkreślił jednocześnie, że poniedziałkowy szczyt w Białym Domu był "bardzo dobry".

Trump: Putin uwolni ponad 1000 ukraińskich jeńców

Prezydent USA powiedział na początku spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i siedmioma europejskimi przywódcami, że spodziewa się, iż przywódca Rosji Władimir Putin uwolni ponad 1000 ukraińskich jeńców wojennych wkrótce po zwołaniu trójstronnego spotkania z ukraińskim prezydentem.

- Myślę, że zobaczycie, że prezydent Putin również bardzo chciałby coś zrobić - powiedział Trump, cytowany przez Reutera.

Gospodarz poniedziałkowego spotkania przewidywał też "naprawdę pozytywne posunięcia" strony rosyjskiej po uzgodnieniu ewentualnego trójstronnego spotkania. - Wiem, że jest ponad 1000 więźniów i wiem, że zostaną zwolnieni. Być może nastąpi to bardzo szybko, natychmiast, co uważam za wspaniałe - powiedział.

- Jeśli nie będziemy mieć spotkania trójstronnego, walki będą trwać, jeśli będzie spotkanie, to jest duża szansa na pokój - ocenił Trump.

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu. Prezydent Ukrainy: Jesteśmy gotowi do trójstronnego spotkania Polsat News Polsat News