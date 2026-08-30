W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że spotkanie Zełenskiego, Putina i Trumpa może odbyć się tylko w celu formalnego zatwierdzenia porozumienia o zakończeniu wojny.

Według portalu Axios szef CIA John Ratcliffe podczas wizyty w Moskwie zaproponował trójstronne spotkanie przywódców USA, Ukrainy i Rosji.

Trójstronne negocjacje pokojowe zostały wstrzymane w połowie lutego ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę USA oraz Izraela z Iranem.

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W wypowiedzi dla dziennikarzy Dmitrij Pieskow podkreślił, że do trójstronnego spotkania przywódców Rosji, Ukrainy i USA może dojść "wyłącznie w celu sformalizowania uzgodnień".

- Nie chodzi tu o żadne proste porozumienie. To bardzo złożony proces, obejmujący ogromną liczbę szczegółów - mówił.

- Nie ma najmniejszego sensu, by prezydenci spotykali się po to, żeby omawiać wszystkie te kwestie. Mogą się spotkać dopiero wtedy, gdy przyjdzie czas na ostateczne zatwierdzenie uzgodnień - zaznaczył Pieskow.

Pieskow wyklucza trójstronne spotkanie przywódców. Wskazał jeden wyjątek

Słowa Pieskowa pojawiają się w kontekście najnowszych ustaleń portalu Axios. Według amerykańskiego serwisu dyrektor CIA John Ratcliffe podczas tajnej wizyty w Moskwie zaproponował zorganizowanie trójstronnego spotkania prezydentów USA, Ukrainy i Rosji.

"Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, ale były odrzucane przez stronę rosyjską" - podaje Axios, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Wiadomo natomiast, że szef CIA rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. O treści rozmów została poinformowana strona ukraińska - przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Trójstronne negocjacje pokojowe z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji zostały wstrzymane w połowie lutego. Stronę amerykańską reprezentowali w nich najczęściej wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner.

Rozmowy zawieszono w związku z narastającym napięciem na Bliskim Wschodzie, a następnie wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem.

Źródła: Ukraińska Prawda, Interia



