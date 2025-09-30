Rosyjskie drony spadły na Dniepr. Celem budynki mieszkalne, są ofiary

W skrócie Rosyjski atak dronów na miasto Dniepr spowodował liczne zniszczenia, zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.

Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, usługowe i publiczne, w tym muzeum, liceum, uczelnia oraz przedsiębiorstwo.

"Ostateczna skala zniszczeń i liczba poszkodowanych jest ustalana" - podało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

- W mieście ogniem objęte zostały biuro oraz samochód. Uszkodzono budynek mieszkalny, akademik i placówkę kulturalną. Zniszczono dwa auta, a 17 kolejnych zostało uszkodzonych - poinformował Łysak.

Wojna w Ukrainie. Dniepr w ogniu. Poważne zniszczenia, są ofiary

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że "zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, biurowe, sklepy oraz samochody". "Ostateczna skala zniszczeń i liczba poszkodowanych jest ustalana. Ponadto w obwodzie dniepropietrowskim uszkodzone zostało przedsiębiorstwo" - napisano w komunikacie Telegram.

Mer miasta Borys Fiłatow powiadomił z kolei, że oprócz centrum medycznego i stomatologii wskutek ataku Rosji ucierpiały także muzeum, jedno z liceów oraz budynki uczelni wyższej.

Rosyjskie wojsko przeprowadziło atak z użyciem dronów uderzeniowych na miasto Dniepr około godziny 16.00 (15.00 czasu polskiego) we wtorek. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i 15 poszkodowanych, z których 13 zostało hospitalizowanych.

Ukraińskie siły specjalne atakują na Krymie. Rosja traci system S-400

Wcześniej ukraińska armia podała, że jej jednostki specjalne przeprowadziły udane uderzenie na stację radarową rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 Triumf, która znajdowała się na Krymie. Do uderzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

"Symbolicznie, kosztowny system obrony powietrznej wroga, przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, został zniszczony przez drony uderzeniowe SOF" - przekazali wojskowi.

Jak dodano, stacja radarowa jest "oczami" systemu S-400 Triumf. "Bez tego elementu obserwacyjnego i naprowadzającego cały system traci zdolność bojową" - wyjaśniono.

W dalszej części komunikatu podkreślono, że jednostki SOF cały czas zadają znaczne szkody siłom rosyjskim, przyspieszając utratę ich zdolności do prowadzenia dalszych działań bojowych.

