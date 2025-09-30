Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Dniepr w ogniu. Rosja wzięła na cel budynki mieszkalne, są ranni

Wojciech Barański

Oprac.: Wojciech Barański

Jedna osoba nie żyje, a 20 zostało rannych po ataku rosyjskich dronów na miasto Dniepr - przekazał szef władz obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak. Uszkodzeniu uległo wiele budynków. "Ostateczna skala zniszczeń i liczba poszkodowanych jest ustalana" - poinformowało natomiast Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Rosyjskie drony spadły na Dniepr. Celem budynki mieszkalne, są ofiary
Rosyjskie drony spadły na Dniepr. Celem budynki mieszkalne, są ofiaryTelegram/dnipropetrovskaODAmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjski atak dronów na miasto Dniepr spowodował liczne zniszczenia, zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.
  • Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, usługowe i publiczne, w tym muzeum, liceum, uczelnia oraz przedsiębiorstwo.
  • "Ostateczna skala zniszczeń i liczba poszkodowanych jest ustalana" - podało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- W mieście ogniem objęte zostały biuro oraz samochód. Uszkodzono budynek mieszkalny, akademik i placówkę kulturalną. Zniszczono dwa auta, a 17 kolejnych zostało uszkodzonych - poinformował Łysak.

Wojna w Ukrainie. Dniepr w ogniu. Poważne zniszczenia, są ofiary

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że "zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, biurowe, sklepy oraz samochody". "Ostateczna skala zniszczeń i liczba poszkodowanych jest ustalana. Ponadto w obwodzie dniepropietrowskim uszkodzone zostało przedsiębiorstwo" - napisano w komunikacie Telegram.

Zobacz również:

Wchodzący w skład systemu radarowego Niebo-M systemu S-400, pracujący w paśmie X radar RLM-S
Ukraina - Rosja

"Oczy" rosyjskiej obrony zniszczone. Udane uderzenie Ukrainy

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Mer miasta Borys Fiłatow powiadomił z kolei, że oprócz centrum medycznego i stomatologii wskutek ataku Rosji ucierpiały także muzeum, jedno z liceów oraz budynki uczelni wyższej.

    Rosyjskie wojsko przeprowadziło atak z użyciem dronów uderzeniowych na miasto Dniepr około godziny 16.00 (15.00 czasu polskiego) we wtorek. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i 15 poszkodowanych, z których 13 zostało hospitalizowanych.

    Ukraińskie siły specjalne atakują na Krymie. Rosja traci system S-400

    Wcześniej ukraińska armia podała, że jej jednostki specjalne przeprowadziły udane uderzenie na stację radarową rosyjskiego systemu rakiet ziemia-powietrze S-400 Triumf, która znajdowała się na Krymie. Do uderzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

    Zobacz również:

    Rosja twierdzi, że zajęła kolejna miejscowość w obwodzie donieckim
    Ukraina - Rosja

    Tyle procent Ukrainy miała zająć Rosja. Moskwa ogłasza sukces

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska

      "Symbolicznie, kosztowny system obrony powietrznej wroga, przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, został zniszczony przez drony uderzeniowe SOF" - przekazali wojskowi.

      Jak dodano, stacja radarowa jest "oczami" systemu S-400 Triumf. "Bez tego elementu obserwacyjnego i naprowadzającego cały system traci zdolność bojową" - wyjaśniono.

      W dalszej części komunikatu podkreślono, że jednostki SOF cały czas zadają znaczne szkody siłom rosyjskim, przyspieszając utratę ich zdolności do prowadzenia dalszych działań bojowych.

      Zobacz również:

      Pociski Tomahawk mają zasięg nawet 2,5 tys. km
      Ukraina - Rosja

      Te rakiety mogą być "gamechangerem" dla Ukrainy. "Nie ma decyzji"

      Paulina Eliza Godlewska
      Paulina Eliza Godlewska
      Szłapka w "Graffiti" o Hołowni w ONZ: To dobra kandydaturaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze