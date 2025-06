- Najpotężniejszy przywódca świata, Donald Trump prawdopodobnie wie trochę więcej na temat natury sytuacji, niż ja czy wy - myślę, że musicie zgodzić się, że on może wiedzieć więcej - powiedziała Bruce podczas piątkowego briefingu odpowiadając na pytanie o to, dlaczego mimo wielu gróźb Donald Trump nie nałożył dodatkowych sankcji na Rosję. Jak dodała, ważne jest, by "nie kwestionować prezydenta i nie spekulować" na temat tego, co robi w procesie pokojowym.