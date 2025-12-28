W skrócie Budanow podkreśla, że Stany Zjednoczone traktują Chiny jako głównego przeciwnika i próbują oddzielić Rosję od Chin, oferując Moskwie ustępstwa.

Szef ukraińskiego wywiadu odnosi się do historycznych przykładów amerykańskiej współpracy z przeciwnikami, wskazując, że podobne procesy zachodzą obecnie.

Eksperci sugerują, że dla Donalda Trumpa Ukraina może być przeszkodą w normalizacji relacji z Rosj.

Budanow odniósł się w wywiadzie z Suspilne do nowej narodowej strategii bezpieczeństwa USA, która uwzględnia próbę powrotu do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją.

- Dla Stanów Zjednoczonych głównym przeciwnikiem - to już, jak mówią, oficjalna informacja - są Chiny. Uważają też, że pogłębianie współpracy Chin z Rosją stanowi poważne zagrożenie dla nich samych - stwierdził.

Ukraiński oficer wyjaśnił, że USA muszą wobec tego spróbować oderwać Moskwę od Pekinu. - A jeśli chcesz to zrobić, musisz zaoferować coś w zamian. Tak że nie ma tu nic niezwykłego - podkreślił w wywiadzie.

UE zasugeruje się USA? Ocena szefa ukraińskiego wywiadu

Pytany, czy kraje Unii Europejskiej mogą pójść w ślad za amerykańską administracją i zaprzestać pomagania Ukrainie, Budanow zaprzeczył. Wspomniał przy tym, że światła historii jasno wskazują, jak działa polityka międzynarodowa.

- Słuchaj - zwrócił się do dziennikarza. - Nasza rozmowa przechodzi na poziom strategicznego nieporozumienia. Zanurzmy się więc trochę w historii i przeanalizujmy dowolny wybrany przez ciebie epizod dotyczący prowadzenia wojen. Kto, jak i z kim kontaktował się i handlował. I zobaczysz, że w obecnej sytuacji nie ma nic nowego - powiedział.

Budanow przypomniał, że Stany Zjednoczone - mimo wyścigu zbrojeniowego z ZSRR - nie zamknęły rynku dla sowieckich przedsiębiorców. Wprowadzały wprawdzie częściowe obostrzenia, w zależności od stopnia nasilenia zimnej wojny, jednak nie odcięły Rosji całkowicie.

- A przypomnij sobie II wojnę światową, kiedy pierwsze dwa lata - to również nieprzyjemny fakt - USA handlowały z nazistowskimi Niemcami - mówił szef Głównej Dyrekcji Wywiadu Ukrainy.

Warunki stawiane Ukrainie. Budanow: USA są silniejsze

Szef ukraińskiego wywiadu stwierdził, że takie same "bolesne, ale normalne" zasady rządzą negocjacjami. Według Budanowa nie jest zatem rzeczą niezwykłą to, że USA stawiają Ukrainie warunki w sprawie porozumienia pokojowego.

- Najnowsze naukowe podejście mówi, że jest kilka rodzajów siły. Jest siła polityczna, jest siła finansowa i gospodarcza, jest przemysłowa, naukowa, wojskowa, religijna - wymienił.

- Zatem według której z wymienionych sił możemy uznać się za silne państwo? W porównaniu do kraju, z którym walczymy - to jest pytanie. Jeśli porównamy się tam ze Stanami Zjednoczonymi - no, cóż... Jeśli zaś porównamy się z Mjanmą, będziemy niesamowicie silni - obrazował Budanow.

Rozmowy w sprawie planu pokojowego

Cytowany przez agencję Unian Peter Neumann, ekspert ds. bezpieczeństwa, uważa, że dla prezydenta USA Donalda Trumpa Ukraina jest przeszkodą w normalizowaniu stosunków z Rosją. To miałoby tłumaczyć jego frustrację niepowodzeniem w dążeniach pokojowych.

W piątek, przed planowanym niedzielnym spotkaniem z Donaldem Trumpem w Palm Beach na Florydzie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Telegramie, że porozumienie ws. zakończenia wojny jest niemal gotowe. "Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem" - dodał.

Spotkanie prezydentów zaplanowano na godzinę 13 czasu lokalnego (godz. 19 czasu w Polsce) - poinformował Biały Dom.

Źródła: Suspilne, Unian

