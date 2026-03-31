Wojna w Ukrainie
"Dlaczego my mamy za to płacić?". Zełenski krytykuje Trumpa

Patryk Idziak

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Axiosa podkreślił, że wzrost cen ropy i poluzowanie amerykańskich sankcji poprawia gospodarkę Rosji. Według niego nie ma żadnych postępów w procesie pokojowym między Moskwą a Kijowem. - Jestem pewien, że prezydent Trump i jego zespół chcą zakończyć wojnę. Ale dlaczego my mamy za to płacić? - powiedział, wskazując na ostatnie ruchy USA.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump za mównicami, każdy na tle odpowiedniej flagi, podczas wystąpień publicznych.
Wołodymyr Zełenski skrytykował działania Donalda Trumpa

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski stwierdził, że wzrost cen ropy i poluzowanie amerykańskich sankcji poprawiają rosyjską gospodarkę.
  • Zełenski podkreślił, że zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie może skutkować brakami dostaw uzbrojenia dla Ukrainy oraz przynosi korzyści Rosji.
  • Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na Kijów, by oddał część terytorium Rosji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że prowadzona m.in. przez Stany Zjednoczone wojna na Bliskim Wschodzie może skutkować brakami pocisków przechwytujących i innego rodzaju uzbrojenia, którego potrzebują Ukraińcy.

- Nie tylko się martwię, jestem pewien, że napotkamy takie wyzwania - podkreślił.

Zełenski o operacji USA w Iranie: Korzyści dla Rosji

Zełenski wspomniał o dostarczonych przez Kijów dowodach na to, że Rosja przekazała siłom Teheranu zdjęcia satelitarne amerykańskich i europejskich baz wojskowych w regionie oraz innej infrastruktury krytycznej w Arabii Saudyjskiej, Katarze, Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zobacz również:

- Jestem pewien, że Rosja chce długiej wojny - powiedział Zełenski w wywiadzie. - Mają korzyści: USA koncentrują się na Bliskim Wschodzie i mogą zmniejszyć pomoc wojskową dla Ukrainy. Sankcje są częściowo zniesione. Widzę jedynie korzyści dla Rosji z przedłużającej się wojny z Iranem - wyznał.

Ukraina zaoferowała wsparcie krajom Bliskiego Wschodu

Do rozmowy prezydenta Ukrainy z dziennikarzami doszło po jego powrocie z Bliskiego Wschodu, gdzie omawiał możliwość współpracy militarnej z państwami regionu.

Zełenski podkreślił, że Ukraina ma wojenne doświadczenie w zwalczaniu dronów, którego nie posiadają państwa Bliskiego Wschodu.

W ciągu ostatniego miesiąca ukraińscy eksperci wojskowi zostali wysłani do kilku państw bliskowschodnich, aby dopracować ich systemy antydronowe. - Nasza rada, gdy nas o to prosili, była taka, by jak najszybciej zakończyć wojnę i zasiadać do negocjacji (…). Ale to już zależy od stron (konfliktu - red.) - powiedział Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Obawy Kijowa przed presją ze strony USA

Ukraińscy urzędnicy zauważają, że w rozmowach na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą nie nastąpił żaden postęp, ponieważ USA skupiają się na własnym konflikcie zbrojnym.

Zobacz również:

Jednocześnie obawiają się, że gdy nastanie pokój z Iranem, Waszyngton ponowi presję, by Kijów przystał na oddanie części terytorium pod władze Kremla.

- Jstem pewien, że prezydent Trump i jego zespół chcą zakończyć wojnę. Ale dlaczego mamy za to płacić? Nie jesteśmy agresorami. Nie widzą innego sposobu na powstrzymanie Putina niż wycofanie ukraińskich wojsk z naszego terytorium - powiedział Zełenski.

Zdaniem ukraińskiego lidera "nikt tak naprawdę nie docenia zagrożenia" dla bezpieczeństwa Ukrainy.

Źródło: Axios

Zobacz również:

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechaćPolsat News

Najnowsze