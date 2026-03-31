"Dlaczego my mamy za to płacić?". Zełenski krytykuje Trumpa
Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Axiosa podkreślił, że wzrost cen ropy i poluzowanie amerykańskich sankcji poprawia gospodarkę Rosji. Według niego nie ma żadnych postępów w procesie pokojowym między Moskwą a Kijowem. - Jestem pewien, że prezydent Trump i jego zespół chcą zakończyć wojnę. Ale dlaczego my mamy za to płacić? - powiedział, wskazując na ostatnie ruchy USA.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski stwierdził, że wzrost cen ropy i poluzowanie amerykańskich sankcji poprawiają rosyjską gospodarkę.
- Zełenski podkreślił, że zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie może skutkować brakami dostaw uzbrojenia dla Ukrainy oraz przynosi korzyści Rosji.
- Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na Kijów, by oddał część terytorium Rosji.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że prowadzona m.in. przez Stany Zjednoczone wojna na Bliskim Wschodzie może skutkować brakami pocisków przechwytujących i innego rodzaju uzbrojenia, którego potrzebują Ukraińcy.
- Nie tylko się martwię, jestem pewien, że napotkamy takie wyzwania - podkreślił.
Zełenski o operacji USA w Iranie: Korzyści dla Rosji
Zełenski wspomniał o dostarczonych przez Kijów dowodach na to, że Rosja przekazała siłom Teheranu zdjęcia satelitarne amerykańskich i europejskich baz wojskowych w regionie oraz innej infrastruktury krytycznej w Arabii Saudyjskiej, Katarze, Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
- Jestem pewien, że Rosja chce długiej wojny - powiedział Zełenski w wywiadzie. - Mają korzyści: USA koncentrują się na Bliskim Wschodzie i mogą zmniejszyć pomoc wojskową dla Ukrainy. Sankcje są częściowo zniesione. Widzę jedynie korzyści dla Rosji z przedłużającej się wojny z Iranem - wyznał.
Ukraina zaoferowała wsparcie krajom Bliskiego Wschodu
Do rozmowy prezydenta Ukrainy z dziennikarzami doszło po jego powrocie z Bliskiego Wschodu, gdzie omawiał możliwość współpracy militarnej z państwami regionu.
Zełenski podkreślił, że Ukraina ma wojenne doświadczenie w zwalczaniu dronów, którego nie posiadają państwa Bliskiego Wschodu.
W ciągu ostatniego miesiąca ukraińscy eksperci wojskowi zostali wysłani do kilku państw bliskowschodnich, aby dopracować ich systemy antydronowe. - Nasza rada, gdy nas o to prosili, była taka, by jak najszybciej zakończyć wojnę i zasiadać do negocjacji (…). Ale to już zależy od stron (konfliktu - red.) - powiedział Zełenski.
Wojna w Ukrainie. Obawy Kijowa przed presją ze strony USA
Ukraińscy urzędnicy zauważają, że w rozmowach na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą nie nastąpił żaden postęp, ponieważ USA skupiają się na własnym konflikcie zbrojnym.
Jednocześnie obawiają się, że gdy nastanie pokój z Iranem, Waszyngton ponowi presję, by Kijów przystał na oddanie części terytorium pod władze Kremla.
- Jstem pewien, że prezydent Trump i jego zespół chcą zakończyć wojnę. Ale dlaczego mamy za to płacić? Nie jesteśmy agresorami. Nie widzą innego sposobu na powstrzymanie Putina niż wycofanie ukraińskich wojsk z naszego terytorium - powiedział Zełenski.
Zdaniem ukraińskiego lidera "nikt tak naprawdę nie docenia zagrożenia" dla bezpieczeństwa Ukrainy.
Źródło: Axios