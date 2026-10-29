Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Deszcz dronów nad Rosją. W Moskwie zablokowano lotniska

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Rosja zestrzeliła ubiegłej nocy ponad 1200 dronów - poinformował tamtejszy resort obrony. Ponad 600 z nich miało zostać wysłanych w rejon Moskwy. Rosyjskie władze nie ujawniają strat. Wiadomo natomiast o tymczasowym zamknięciu co najmniej trzech lotnisk i o problemach w międzynarodowych połączeniach lotniczych.

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Dym unoszący się nad zakładem chemicznym w sterlitamaku po ataku ukraińskich dronów
Skutki ataków dronami w SterlitamakuTelegram/exilenova_plusmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 1214 ukraińskich dronów nad blisko dwudziestoma obwodami kraju w trakcie ubiegłej nocy.
  • Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że w stronę rosyjskiej stolicy skierowano 613 jednostek, z których większość została zneutralizowana przez obronę powietrzną.
  • Szczątki dronów uszkodziły zakład chemiczny należący do Baszkirskiej Kompanii Sodowej w Sterlitamaku, kluczowego dostawca materiałów dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.
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Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że minionej nocy zestrzelono 1214 ukraińskich dronów. Obiekty zostały przechwycone nad blisko dwudziestoma obwodami, w tym m.in. nad obwodami briańskim, białogrodzkim, woroneskim, samarskim i regionem moskiewskim.

Moskwa zaatakowana dronami. Zestrzelono 600 jednostek

"Zneutralizowano" także większość dronów, którymi od środy atakowano rosyjską stolicę - podał w komunikacie mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Moskwa miała zostać zaatakowana 613 dronami. Nie wiadomo, jakie zniszczenia spowodowały upadki części z nich. Władze nie informują także o ewentualnych ofiarach.

Jak podaje portal Meduza, na trzech moskiewskich lotniskach (Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskie) wprowadzono nad ranem ograniczenia dotyczące lotów. Dwie godziny później porty wróciły do normalnego trybu pracy. Według rosyjskiej agencji TASS dwa samoloty lecące z Turcji do Moskwy zawróciły z powodu utrudnień w Rosji.

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Uszkodzenia zakładu w Sterlitamaku

W Sterlitamaku, drugim co wielkości mieście w Baszkortostanie, szczątki zestrzelonych dronów spowodowały niewielkie szkody w jednym z zakładów produkcyjnych - przekazał w mediach społecznościowych mer tego miasta Emil Szajmardanow.

Według ustaleń "The Moscow Times" zakład ten należy do Baszkirskiej Kompanii Sodowej i jest jednym z największych kompleksów chemicznych w Rosji. Choć władze informują o "niewielkich" zniszczeniach, mieszkańcy mieli słyszeć wybuchy, po których nad obiektem uniósł się słup dymu.

Zakład jest jedynym w Rosji dostawcą chlorku tereftaloiloilu - kluczowego składnika wykorzystywanego do produkcji kamizelek kuloodpornych, hełmów oraz elementów ochrony pancernej dla sprzętu wojskowego i lotnictwa - wyjaśnia "MT".

Źródła: Reuters, "The Moscow Times", Meduza

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