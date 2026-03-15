W skrócie Wołodymyr Zełenski skrytykował deputowanych Rady Najwyższej za brak kompromisu w sprawie kluczowych ustaw.

Zełenski zadeklarował gotowość wprowadzenia zmian w mobilizacji, umożliwiając deputowanym służbę na froncie.

Według Zełenskiego projekty ustaw niezbędnych do integracji z Unią Europejską nie uzyskują poparcia części opozycji.

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z ukraińskimi dziennikarzami nie szczędził krytycznych słów pod adresem deputowanych Rady Najwyższej.

W parlamencie Ukrainy zapanowała częściowa obstrukcja, a posłowie nie są w stanie wypracować kompromisu w sprawie kluczowych ustaw. Ostatnio przepadł m.in. pakiet ustaw, których oczekiwał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

- Deputowani ludowi będą musieli służyć w parlamencie zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem albo jestem gotów negocjować z przedstawicielami parlamentu ustawę o zmianach w mobilizacji, aby deputowani mogli udać się na front - zadeklarował Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski pogroził palcem parlamentarzystom

- Jeśli nie służycie państwu w parlamencie, to służcie państwu na froncie. Takie jest moje podejście - skwitował ukraiński przywódca.

Zełenski przypomniał, że kraj od ponad czterech lat znajduje się w stanie wojny. Zwrócił uwagę, że grupa parlamentarzystów na początku pełnoskalowej inwazji Rosji dobrowolnie udała się na front.

Inną opcją, aby przełamać pat w Radzie Najwyższej jest przeprowadzenie wcześniejszych wyborów. Jednak te - z uwagi na obowiązujący stan wojenny - są obecnie niemożliwe.

- Sytuacja wymaga poprawy - przekazał Wołodymyr Zełenski, kontynuując swój wywód o Radzie Najwyższej. Zwrócił się m.in. do opozycji, która nie popiera części pomysłów rządu. Chodzi m.in. o projekty ustaw niezbędnych do integracji z Unią Europejską.

W lutym unijna komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos stwierdziła, że tempo reform w Ukrainie spadło. - Jeśli opóźnienia będą się wydłużać, będziemy musieli zareagować - ostrzegła pochodząca ze Słowenii polityk.

Ukraina. Pat w parlamencie, chodzi o kluczowe ustawy. Zełenski z apelem

- Nawet w przypadku nieprecyzyjnych ustaw zawsze trzeba negocjować z siłami opozycyjnymi, przekonywać je przez długi czas, aby pokazać jedność, o której tak często się mówi. Ale oprócz słów, trzeba ją pokazać czynami - apelował na spotkaniu z dziennikarzami Zełenski.

Ukraiński przywódca podkreślił, że w sytuacji wojny kwestie obronności czy finansowe powinny być możliwie jak najszybciej procedowane.

- Po co jest tysiąc poprawek do tej czy innej ustawy? Dla kogo te poprawki? Dlaczego ta jedna partia, Sługa Narodu (ugrupowanie, z którego wywodzi się Zełenski - red.), ma siedzieć i skreślać te poprawki? - pytał retorycznie polityk.

Źródło: Ukrinform

