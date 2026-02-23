W skrócie Generał Wałerij Załużny uniknął jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o start w wyborach prezydenckich na Ukrainie.

Wojskowy podkreślił, że tematy polityki wewnętrznej Ukrainy nie powinny trafiać na arenę międzynarodową.

Załużny skomentował zarzuty dotyczące jego rzekomego udziału w akcji wysadzenia gazociągów Nord Stream.

Najnowsze sondaże wskazują, że Załużny mógłby pokonać Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich.

Media cytują wypowiedź generała Wałerija Załużnego, która padła w londyńskim Chatham House. Przypomnijmy, wojskowy jest ukraińskim ambasadorem w Wielkiej Brytanii.

Od miesięcy Załużny jest wymieniany jako główny konkurent Wołodymyra Zełenskiego w ewentualnych wyborach prezydenckich.

Załużny o problemach Ukrainy. Nowy komentarz. "To tabu"

Generał odmówił jasnej deklaracji, czy wystartuje w elekcji. Zarazem nie szczędził krytycznych słów pod adresem swoich oponentów i prowadzonej przez nich polityki.

- Kiedy ukraińskie problemy polityki wewnętrznej docierają na poziom międzynarodowy, jest źle. To nie powinno się zdarzać. To tabu - zaznaczył.

Załużny nie sprecyzował, co miał na myśli, mówiąc o ukraińskich "problemach polityki wewnętrznej". Można domniemywać, że chodzi m.in. o skandal korupcyjny, który doprowadził do dymisji kilku osób z otoczenia prezydenta Zełenskiego.

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii podkreślił, że priorytetem jest "rozwiązanie obecnej sytuacji". Chodzi o trwającą wojnę z Rosją. Od tygodni trwają rozmowy trójstronne dotyczące zakończenia konfliktu, a w negocjacje włączyły się Stany Zjednoczone.

Wałerij Załużny podkreślił, że dyskusja nad potencjalnymi kandydaturami w wyborach będzie możliwa dopiero po zniesieniu stanu wojennego. - Nie widzę żadnego sposobu, aby myśleć o tym, co się stanie po zakończeniu wojny - skwitował.

Wysadzenie gazociągów Nord Stream. Generał Załużny odpiera zarzuty

Dziennikarze portalu Meduza zwrócili uwagę na inny wątek w wypowiedzi generała. Wojskowy odniósł się do zarzutów o rzekomy udział w nadzorowaniu akcji wysadzenia gazociągów Nord Stream. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2022 roku. Załużny przeciął spekulacje i podkreślił, że nie miał z tym nic wspólnego.

Dowody dotyczące zaangażowania Załużnego w tajną operację przedstawił w listopadzie 2025 roku dziennik "The Wall Street Journal". Doniesienia mogą wpłynąć na stosunki między Berlinem i Kijowem - ostrzegał autor publikacji. W grę wchodził nawet scenariusz "wstrzymania poparcia" Niemców dla walczącej Ukrainy.

Wałerij Załużny rośnie w sondażach. Może zagrozić Zełenskiemu

Począwszy od 2022 roku Załużny jawnie kwestionował strategię militarną prezydenta Zełenskiego, jednocześnie podbudowując swoją pozycję w oczach wyborców. Między innymi z tego powodu doszło do jego odwołania ze stanowiska głównodowodzącego armii.

Najnowsze sondaże sugerują, że w przypadku hipotetycznego wyścigu prezydenckiego między Załużnym i Zełenskim to ten pierwszy niewielką przewagą głosów zostałby nowym przywódcą państwa.

Zdaniem ukraińskich parlamentarzystów do spadku poparcia Zełenskiego przyczyniła się nie tylko trwająca już niemal cztery lata wojna z Rosją, ale i niedawna afera korupcyjna.

Analityk polityczny z Kijowa Wołodymyr Fesenko uważa, że wielu Ukraińców dostrzega w Załużnym szansę na wyczekiwane zmiany systemowe. - Ludzie będą głosować nie tylko na Załużnego, ale także przeciwko Zełenskiemu - obwiniając go za niepowodzenia jego prezydentury - uznał ekspert.

Źródła: Meduza, "The Wall Street Journal"

