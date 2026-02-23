Depcze po piętach Zełenskiemu. Załużny z apelem, "nie powinno się zdarzyć"
Generał Wałerij Załużny dostał pytanie, czy wystartuje w wyborach prezydenckich w Ukrainie. Odpowiedział wymijająco, ale wbił szpilę przeciwnikom. - Kiedy ukraińskie problemy polityki wewnętrznej docierają na poziom międzynarodowy, jest źle. To nie powinno się zdarzać. To tabu - podkreślił. Załużny skomentował również doniesienia o jego rzekomym zaangażowaniu w atak na gazociągi Nord Stream.
Media cytują wypowiedź generała Wałerija Załużnego, która padła w londyńskim Chatham House. Przypomnijmy, wojskowy jest ukraińskim ambasadorem w Wielkiej Brytanii.
Od miesięcy Załużny jest wymieniany jako główny konkurent Wołodymyra Zełenskiego w ewentualnych wyborach prezydenckich.
Załużny o problemach Ukrainy. Nowy komentarz. "To tabu"
Generał odmówił jasnej deklaracji, czy wystartuje w elekcji. Zarazem nie szczędził krytycznych słów pod adresem swoich oponentów i prowadzonej przez nich polityki.
- Kiedy ukraińskie problemy polityki wewnętrznej docierają na poziom międzynarodowy, jest źle. To nie powinno się zdarzać. To tabu - zaznaczył.
Załużny nie sprecyzował, co miał na myśli, mówiąc o ukraińskich "problemach polityki wewnętrznej". Można domniemywać, że chodzi m.in. o skandal korupcyjny, który doprowadził do dymisji kilku osób z otoczenia prezydenta Zełenskiego.
Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii podkreślił, że priorytetem jest "rozwiązanie obecnej sytuacji". Chodzi o trwającą wojnę z Rosją. Od tygodni trwają rozmowy trójstronne dotyczące zakończenia konfliktu, a w negocjacje włączyły się Stany Zjednoczone.
Wałerij Załużny podkreślił, że dyskusja nad potencjalnymi kandydaturami w wyborach będzie możliwa dopiero po zniesieniu stanu wojennego. - Nie widzę żadnego sposobu, aby myśleć o tym, co się stanie po zakończeniu wojny - skwitował.
Wysadzenie gazociągów Nord Stream. Generał Załużny odpiera zarzuty
Dziennikarze portalu Meduza zwrócili uwagę na inny wątek w wypowiedzi generała. Wojskowy odniósł się do zarzutów o rzekomy udział w nadzorowaniu akcji wysadzenia gazociągów Nord Stream. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2022 roku. Załużny przeciął spekulacje i podkreślił, że nie miał z tym nic wspólnego.
Dowody dotyczące zaangażowania Załużnego w tajną operację przedstawił w listopadzie 2025 roku dziennik "The Wall Street Journal". Doniesienia mogą wpłynąć na stosunki między Berlinem i Kijowem - ostrzegał autor publikacji. W grę wchodził nawet scenariusz "wstrzymania poparcia" Niemców dla walczącej Ukrainy.
Wałerij Załużny rośnie w sondażach. Może zagrozić Zełenskiemu
Począwszy od 2022 roku Załużny jawnie kwestionował strategię militarną prezydenta Zełenskiego, jednocześnie podbudowując swoją pozycję w oczach wyborców. Między innymi z tego powodu doszło do jego odwołania ze stanowiska głównodowodzącego armii.
Najnowsze sondaże sugerują, że w przypadku hipotetycznego wyścigu prezydenckiego między Załużnym i Zełenskim to ten pierwszy niewielką przewagą głosów zostałby nowym przywódcą państwa.
Zdaniem ukraińskich parlamentarzystów do spadku poparcia Zełenskiego przyczyniła się nie tylko trwająca już niemal cztery lata wojna z Rosją, ale i niedawna afera korupcyjna.
Analityk polityczny z Kijowa Wołodymyr Fesenko uważa, że wielu Ukraińców dostrzega w Załużnym szansę na wyczekiwane zmiany systemowe. - Ludzie będą głosować nie tylko na Załużnego, ale także przeciwko Zełenskiemu - obwiniając go za niepowodzenia jego prezydentury - uznał ekspert.
