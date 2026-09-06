Delegacja USA przybyła do Ukrainy. Zełenski: "Jesteśmy gotowi"

W skrócie Wołodymyr Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do rozmów z delegacją z USA i zaznaczył, że krajowi zależy na przyspieszeniu zakończenia wojny oraz osiągnięciu trwałego pokoju.

Wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przybywają do Kijowa, pomimo wcześniejszych obaw dotyczących bezpieczeństwa i zapowiedzi wizyt.

Na czas wizyty amerykańskich negocjatorów Ukraina wstrzymała ataki na Rosję, a rosyjskie bombardowania również zostały czasowo zawieszone.

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"Spotkanie z naszą ekipą negocjacyjną przed spotkaniem z wysłannikami prezydenta USA. Jesteśmy gotowi do rozmowy. Ukraina zawsze była i pozostanie konstruktywna. Zależy nam na przybliżeniu końca wojny. Potrzebny jest pokój. Potrzebne są gwarancje bezpieczeństwa. Potrzebny jest godny charakter powojennego pokoju" - napisał Wołodymyr Zełenski.

W niedzielę, niedługo po opublikowaniu przez Zełenskiego wpisu, w Kijowie zjawili się wysłannicy Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner dzień wcześniej złożyli wizytę Władimirowi Putinowi.

"Nasze propozycje są gotowe. Ważne jest, aby pracować w sposób skoordynowany, merytoryczny i realistyczny. Chwała Ukrainie!" - skwitował Zełenski.

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Wojna w Ukrainie. Negocjatorzy z USA przybyli do Kijowa

Delegacja z USA przybyła do Kijowa około południa. Agencja Reutera przekazała, że w stolicy Ukrainy przed rozmowami z przedstawicielami Białego Domu przebywają także doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

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Wizyta wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie uważana jest za przełomową. Delegaci mieli bowiem pewne obawy.

Jeszcze w piątek portal Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, podał, że Witkoff "zaczął się bać" wizyty ze względu na rosyjskie bombardowania, co skutkowało podjęciem rozmów na temat alternatywnych planów.

Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, jak dotąd ani Witkoff, ani Kushner ani razu nie odwiedzili Kijowa.

Ukraina-Rosja. Cisza na froncie na czas wizyty

By negocjacje mogły dojść do skutku, Ukraina zobowiązała się do wstrzymania ataków na Rosję na czas wizyty wysłanników.

W związku z tym ukraińskie wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na linii frontu od północy z piątku na sobotę do końca dnia (23.59) we wtorek.

"Wojsko potwierdza otrzymanie rozkazu zawieszenia broni. Zawieszenie broni obowiązuje wszędzie (!). Na ziemi, w powietrzu i na morzu" - potwierdził następnie ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko na Telegramie.

Jak podał portal Axios, na podobną deklarację miał zdecydować się także Kreml. Według portalu Witkoff podziękował w sobotę Putinowi za zgodę na wstrzymanie nalotów na Ukrainę na czas wizyty negocjatorów z USA w Kijowie. Rosyjski przywódca miał w reakcji potwierdzić, że zawieszenie ataków rozpocznie się w sobotę o północy czasu moskiewskiego i zauważył, że Ukraina również ograniczyła liczbę uderzeń.

Pożar w rosyjskiej rafinerii. Ukraina uderzyła w czasie ciszy

Mimo zapewnień w nocy z soboty na niedzielę w rafinerii naftowej w Riazaniu wybuchł pożar na skutek ukraińskiego ataku. Jak poinformował portal Meduza, celem nalotów dronów były też inne obwody w Rosji.

Ukraińskie kanały monitoringowe na Telegramie opublikowały zdjęcia, na których widać gęsty dym unoszący się nad rafinerią.

Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow napisał jedynie, że doszło do pożaru "w jednym z przedsiębiorstw". Dodał, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne m.in. w Riazaniu. Obrażeń doznała jedna osoba.



