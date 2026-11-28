W skrócie Wołodymyr Zełenski podpisał dekret zakazujący publikowania informacji o zniszczeniach infrastruktury krytycznej oraz o procesach jej odbudowy i zabezpieczania.

Doradca prezydenta Dmytro Łytwyn przyznał, że egzekwowanie nowych przepisów będzie trudne ze względu na dużą aktywność anonimowych kanałów na Telegramie.

W sobotnich atakach na Kijów i Białą Cerkiew zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych, a uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury energetycznej i administracyjnej.

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Ograniczenia mają dotyczyć m.in. obiektów sektora energetycznego i infrastruktury zapewniającej podstawowe warunki życia ludności. Są częścią szerszych działań mających wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi atakami.

Przewidziano w nich również m.in. budowę osłon ochronnych, rozmieszczenie systemów walki radioelektronicznej i wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

W podpisanym przez Zełenskiego dokumencie zapisano, że należy podjąć "pilne działania w celu zakazania publikowania w środkach masowego przekazu informacji o skutkach zniszczeń i terminach odbudowy obiektów infrastruktury krytycznej, a także o etapach i stanie budowy konstrukcji ochronnych".

Ukraina. Nowy dekret Zełenskiego. Doradca: egzekwowanie przepisów będzie trudne

Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, poinformował, że w realizację tych działań zaangażowane będą m.in. rząd i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

- Wstępnie można powiedzieć, że zestaw działań określą rząd, SBU i być może inne zaangażowane służby - powiedział.

Łytwyn przyznał jednocześnie, że egzekwowanie przepisów będzie trudne. "Oczywiście sytuacja jest złożona, ponieważ znaczna część takich publikacji pochodzi z anonimowych kanałów na Telegramie".

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną w Kijowie

Tymczasem Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała w sobotę, że w dzielnicy sołomiańskiej w wyniku uderzenia zginęła kobieta, a uszkodzeniu uległ budynek administracyjny. "Według wstępnych informacji są poszkodowani. Na miejsce udają się służby" - przekazano.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko informował na Telegramie o trafieniu w obiekt infrastruktury krytycznej w stolicy. "Specjaliści ustalają stopień uszkodzeń. W niektórych dzielnicach miasta mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu i wody" - napisał.

W kolejnym wpisie Kliczko poinformował, że w dzielnicy szewczenkowskiej spadające odłamki spowodowały pożar samochodów na parkingu.

Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa podała natomiast, że w wyniku ataku rosyjskich dronów uszkodzony został obiekt infrastruktury energetycznej w Białej Cerkwi, mieście położonym około 80 km na południe od Kijowa. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.



