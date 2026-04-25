Wojna w Ukrainie
Deklaracja Ukraińców w sprawie negocjacji z Rosją. Niezapowiedziana oferta

Aleksandra Czurczak

Ukraina jest gotowa, by rozmowy pokojowe z Rosją przeprowadzić w Azerbejdżanie - ogłoszono w trakcie wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tym kraju. To pierwszy raz, gdy pada nazwa tego kraju w kontekście zorganizowania bezpośredniego spotkania Ukraińców i Rosjan. Wcześniej Kijów miał zwracać się w tej sprawie m.in. do Turcji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Rosji Władimir Putin
Ukraińcy wyrażają gotowość w sprawie spotkania z Rosjanami. Padła nazwa nowego kraju

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski ogłosił w Baku gotowość Ukrainy do rozmów pokojowych z Rosją w Azerbejdżanie, jeśli Moskwa wyrazi taką wolę.
  • Prezydenci Ukrainy i Azerbejdżanu rozmawiali m.in. o współpracy energetycznej, bezpieczeństwie oraz koordynacji działań wojskowo-przemysłowych.
  • Zełenski poinformował, że Ukraina rozwija współpracę regionalną z Bliskim Wschodem, Zatoką Perską, Unią Europejską oraz bezpośrednio z Azerbejdżanem.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę do Azerbejdżanu, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Ilhamem Alijewem. Wizyta ma charakter roboczy i koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa, energetyki oraz współpracy gospodarczej.

Jak przekazał rzecznik ukraińskiego przywódcy, rozmowy w Baku obejmą także koordynację działań w obszarze wojskowo-przemysłowym oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy w warunkach trwającej wojny.

Wojna w Ukrainie. Kijów otwarty na rozmowy pokojowe w Azerbejdżanie

Według agencji Reutera Wołodymyr Zełenski miał zadeklarować, że Ukraina jest gotowa do przeprowadzenia rozmów pokojowych z Rosją właśnie w Azerbejdżanie, jeśli Moskwa wyrazi taką wolę.

Reuters podkreśla, że to kolejny sygnał, iż Kijów poszukuje potencjalnych platform dyplomatycznych do zakończenia konfliktu, choć warunki ewentualnych negocjacji pozostają niezmienne.

Azerbejdżan utrzymuje relacje zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, co - zdaniem obserwatorów - może czynić go jednym z możliwych miejsc przyszłych rozmów.

Wcześniej w kontekście możliwych bezpośrednich rozmów Ukrainy i Rosji Kijów zwracał się z prośbą o zorganizowanie spotkania m.in. do Turcji - donosił Bloomberg.

Zełenski w Ukrainie. Energetyka i bezpieczeństwo w centrum rozmów

Ilham Alijew poinformował, że podczas rozmowy z Zełenskim omawiano m.in. współpracę w sektorze energetycznym oraz projekty z obszaru przemysłu obronnego. Ukraina od miesięcy rozwija kontakty z partnerami w regionie, a Baku pozostaje jednym z ważniejszych punktów na tej mapie.

Przedstawiciel ukraińskich władz przekazał również, że rozmowy w Azerbejdżanie dotyczą "koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i energetyki", co wpisuje się w szerszą strategię Kijowa budowania międzynarodowego wsparcia.

Prezydent Ukrainy poinformował również o ustaleniach dotyczących wspólnej produkcji w sektorze obronnym. - Oczywiście będziemy rozwijać współpracę. To bardzo ważne kierunki, które na pewno zwiększą zarówno bezpieczeństwo naszych krajów, narodów, jak i wymianę handlową - powiedział.

Wizyta w Azerbejdżanie następuje po rozmowach Zełenskiego w Arabii Saudyjskiej. Prezydent Ukrainy informował w mediach społecznościowych, że w Dżuddzie spotkał się z następcą tronu Mohammedem bin Salmanem. Dyskusje dotyczyły m.in. bezpieczeństwa strategicznego i żywnościowego czy dostaw energii.

Ukrainia - Azerbejdżan. "Ważne negocjacje" i współpraca regionalna

Zełenski w swoim wpisie na platformie X podkreślił, że Ukraina rozwija współpracę w trzech kierunkach: Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Unii Europejskiej oraz bezpośrednio Azerbejdżanu.

Jak zaznaczył ukraiński lider, Kijów dysponuje "unikalnym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa", którym dzieli się z partnerami.

"Ważne negocjacje. Wzajemny szacunek i współpraca, które wzmacniają oba nasze narody" - napisał ukraiński prezydent, zapowiadając rozmowy o energetyce, gospodarce i pomocy humanitarnej.

Źródła: Reuters, AFP

