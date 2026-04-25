Deklaracja Ukraińców w sprawie negocjacji z Rosją. Niezapowiedziana oferta
Ukraina jest gotowa, by rozmowy pokojowe z Rosją przeprowadzić w Azerbejdżanie - ogłoszono w trakcie wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w tym kraju. To pierwszy raz, gdy pada nazwa tego kraju w kontekście zorganizowania bezpośredniego spotkania Ukraińców i Rosjan. Wcześniej Kijów miał zwracać się w tej sprawie m.in. do Turcji.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski ogłosił w Baku gotowość Ukrainy do rozmów pokojowych z Rosją w Azerbejdżanie, jeśli Moskwa wyrazi taką wolę.
- Prezydenci Ukrainy i Azerbejdżanu rozmawiali m.in. o współpracy energetycznej, bezpieczeństwie oraz koordynacji działań wojskowo-przemysłowych.
- Zełenski poinformował, że Ukraina rozwija współpracę regionalną z Bliskim Wschodem, Zatoką Perską, Unią Europejską oraz bezpośrednio z Azerbejdżanem.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę do Azerbejdżanu, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Ilhamem Alijewem. Wizyta ma charakter roboczy i koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa, energetyki oraz współpracy gospodarczej.
Jak przekazał rzecznik ukraińskiego przywódcy, rozmowy w Baku obejmą także koordynację działań w obszarze wojskowo-przemysłowym oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy w warunkach trwającej wojny.
Wojna w Ukrainie. Kijów otwarty na rozmowy pokojowe w Azerbejdżanie
Według agencji Reutera Wołodymyr Zełenski miał zadeklarować, że Ukraina jest gotowa do przeprowadzenia rozmów pokojowych z Rosją właśnie w Azerbejdżanie, jeśli Moskwa wyrazi taką wolę.
Reuters podkreśla, że to kolejny sygnał, iż Kijów poszukuje potencjalnych platform dyplomatycznych do zakończenia konfliktu, choć warunki ewentualnych negocjacji pozostają niezmienne.
Azerbejdżan utrzymuje relacje zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, co - zdaniem obserwatorów - może czynić go jednym z możliwych miejsc przyszłych rozmów.
Wcześniej w kontekście możliwych bezpośrednich rozmów Ukrainy i Rosji Kijów zwracał się z prośbą o zorganizowanie spotkania m.in. do Turcji - donosił Bloomberg.
Zełenski w Ukrainie. Energetyka i bezpieczeństwo w centrum rozmów
Ilham Alijew poinformował, że podczas rozmowy z Zełenskim omawiano m.in. współpracę w sektorze energetycznym oraz projekty z obszaru przemysłu obronnego. Ukraina od miesięcy rozwija kontakty z partnerami w regionie, a Baku pozostaje jednym z ważniejszych punktów na tej mapie.
Przedstawiciel ukraińskich władz przekazał również, że rozmowy w Azerbejdżanie dotyczą "koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i energetyki", co wpisuje się w szerszą strategię Kijowa budowania międzynarodowego wsparcia.
Prezydent Ukrainy poinformował również o ustaleniach dotyczących wspólnej produkcji w sektorze obronnym. - Oczywiście będziemy rozwijać współpracę. To bardzo ważne kierunki, które na pewno zwiększą zarówno bezpieczeństwo naszych krajów, narodów, jak i wymianę handlową - powiedział.
Wizyta w Azerbejdżanie następuje po rozmowach Zełenskiego w Arabii Saudyjskiej. Prezydent Ukrainy informował w mediach społecznościowych, że w Dżuddzie spotkał się z następcą tronu Mohammedem bin Salmanem. Dyskusje dotyczyły m.in. bezpieczeństwa strategicznego i żywnościowego czy dostaw energii.
Ukrainia - Azerbejdżan. "Ważne negocjacje" i współpraca regionalna
Zełenski w swoim wpisie na platformie X podkreślił, że Ukraina rozwija współpracę w trzech kierunkach: Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Unii Europejskiej oraz bezpośrednio Azerbejdżanu.
Jak zaznaczył ukraiński lider, Kijów dysponuje "unikalnym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa", którym dzieli się z partnerami.
"Ważne negocjacje. Wzajemny szacunek i współpraca, które wzmacniają oba nasze narody" - napisał ukraiński prezydent, zapowiadając rozmowy o energetyce, gospodarce i pomocy humanitarnej.
Źródła: Reuters, AFP