Decyzja von der Leyen ws. spotkania z Trumpem. "Na prośbę Zełenskiego"

Wojciech Barański

Wezmę udział w spotkaniu z prezydentem Trumpem i innymi europejskimi liderami w Białym Domu - poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak wynika z wpisu polityk, decyzję podjęła na prośbę Zełenskiego. Dodała również, że w niedzielę wieczorem powita w Brukseli ukraińskiego prezydenta. W poniedziałkowym spotkaniu udział weźmie także m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Dzisiaj po południu powitam Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli. Wspólnie weźmiemy udział w telekonferencji Koalicji Chętnych" - napisała w niedzielę szefowa Komisji Europejskiej.

Jak dodała dalej we wpisie, "na prośbę prezydenta Zełenskiego jutro dołączę do spotkania z prezydentem Trumpem i innymi europejskimi przywódcami w Białym Domu".

Europejscy przywódcy polecą z Zełenskim do Waszyngtonu. Wśród nich Merz i Macron

Poza nią do Waszyngtonu poleci także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Informacje w tej sprawie podała agencja Reutera, powołując się na rzecznika niemieckiego rządu.

- Rozmowy będą dotyczyły między innymi gwarancji bezpieczeństwa, kwestii terytorialnych oraz dalszego wsparcia Ukrainy w jej obronie przed agresją rosyjską. Obejmuje to utrzymanie presji sankcyjnej - przekazano.

Wśród europejskich przywódców, którzy pojawią się na spotkaniu w Waszyngtonie będzie także prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz prezydent Francji Emmanuel Macron.

Kto poleci z Zełenskim do Trumpa? Media podają nazwiska

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uda się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Europejscy przywódcy będą chcieli go wspomóc w rozmowach z Donaldem Trumpem.

Anna Nicz
    Jak podaje serwis Politico, według dwóch europejskich dyplomatów i osoby zaznajomionej ze sprawą, trwają prace nad planami wysłania do USA jednego z ulubionych polityków Trumpa, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

    Stubb ma pomóc zapobiec ewentualnym zaostrzeniom napięć między Trumpem a Zełenskim i przekonać prezydenta USA do włączenia Europy do dalszych rozmów z Rosją - podaje serwis.

    W składzie europejskiej delegacji może znaleźć się także sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który utrzymuje bliskie stosunki z Trumpem - twierdzi źródło Politico.

    Anna Nicz
