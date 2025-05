Czworonożni saperzy wysłani do Ukrainy. Pomogą wykrywać materiały wybuchowe

Siedem psów wyszkolonych do wykrywania materiałów wybuchowych zostanie wysłanych do Ukrainy. Czworonogi wysyłane są w ramach unijnego projektu. Do przekazania psów Ukraińcom doszło w piątek na lotnisku w Łososinie Dolnej koło Nowego Sącza.