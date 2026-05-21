Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Człowiek Zełenskiego ostrzegł rządy kilku krajów. "Wykorzystują moje imię"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Przedstawiciele rządów państw wspierających Ukrainę mogą otrzymać fałszywe wiadomości, których nadawcą rzekomo jest sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Szef tej instytucji i były minister obrony Rustem Umierow ostrzegł przed próbami tego typu kontaktu. "Tym razem cele obejmują w szczególności państwa bałtyckie" - przekazał.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Wołodymyr Zełenski mówi do mikrofonu przy stole konferencyjnym; obok Rustem Umierow.
Rustem Umierow, współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, ostrzegł przed fałszywymi wiadomościamiPRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / THEPRESIDENTIALOFFICEUKRAINE / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

W skrócie

  • Przedstawiciele państw wspierających Ukrainę mogą otrzymywać fałszywe wiadomości powołujące się na sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
  • Rustem Umierow ostrzegł, że celem takich działań są szczególnie państwa bałtyckie i zalecił ostrożność wobec takich treści.
  • Zwiększyła się liczba przypadków wykorzystywania technologii telekomunikacyjnej do incydentów dezinformacyjnych od czasu wybuchu wojny w Ukrainie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Rejestrujemy nową falę fałszywych wiadomości wysyłanych w moim imieniu do międzynarodowych partnerów" - oświadczył w mediach społecznościowych Rustem Umierow, były minister obrony, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Urzędnik jest określany jednym z najbardziej zaufanych ludzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Ukraina. Kijów ma problem z fałszywymi wiadomościami wysyłanymi do państw bałtyckich

Umierow wyjaśnił, że niezidentyfikowane osoby podszywają się pod niego w wiadomościach czy innych "podejrzanych komunikatach", próbując skontaktować się z wysoko postawionymi osobami i uzyskać od nich informacje.

"Tym razem cele obejmują w szczególności państwa bałtyckie" - sprecyzował ukraiński urzędnik.

Zobacz również:

Siły NATO na Litwie. Reakcje po incydentach dronowych w rejonie bałtyckim (zdj. ilustracyjne)
Świat

Czerwony alert na Litwie. Ostra reakcja NATO na kolejny incydent

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Przestrzegł, by ostrożnie podchodzić do takich treści, ponieważ oficjalne kontakty z partnerami, w tym przesyłanie wniosków o dostęp do danych, są utrzymywane wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów dyplomatycznych.

"Wzywam wszystkich do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie podejrzane wiadomości i weryfikowania ich autentyczności" - zaapelował, jednocześnie prosząc o zgłaszanie nietypowych aktywności do biura Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Zagrożenie w sieci związane z wojną Rosji z Ukrainą

Nie ujawniono, kogo ukraińskie służby podejrzewają o podszywanie się pod bliskiego współpracownika Zełenskiego, jednak ilość podobnych incydentów z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnej istotnie wzrosła od czasu wybuchu wojny w Ukrainie.

Zobacz również:

Specjaliści zgodni: Zagrożenie wzrosło, jak nigdy dotąd / grafika: A. Włodarczyk
Polska

Nie daj się dezinformacji. Osiem zasad, które pomogą przetrwać w internecie

Jolanta Kamińska
Jolanta Kamińska

Rosja i Ukraina prowadzą walkę również na froncie cyfrowym, przy czym obserwuje się nasilenie rosyjskiej dezinformacji.

"Dezinformacja stanowi jeden z istotnych elementów współczesnej polityki informacyjnej Rosji, zwłaszcza wobec państw Europy Środkowej. Narzędzie to nie jest nowe, jego korzenie sięgają Związku Sowieckiego, kiedy działania dezinformacyjne - w tym w odniesieniu do przeszłości - były integralną częścią aktywności służb specjalnych, w szczególności KGB, prekursora dzisiejszej FSB" - zwracał uwagę w marcu Instytut Europy Środkowej.

Zobacz również:

Nowa taktyka Ukraińców. Wykorzystują potencjał dronów
Wojna w Ukrainie

Nowa taktyka Ukrainy - drony wyposażone w pociski. Działają na tyłach wroga

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski


"Polityczny WF": Żołnierze USA w Polsce. Czy Trump na pewno jest nieprzewidywalny?INTERIA.PL - materiały wideo

Najnowsze