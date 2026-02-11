Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Człowiek Trumpa alarmuje, chodzi o oddanie Donbasu. "Droga będzie otwarta"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Były specjalny wysłannik Donalda Trumpa w Ukrainie i Rosji Keith Kellogg krytykuje pomysł oddania Donbasu Moskwie. Według emerytowanego generała Kijów w ogóle nie powinien godzić się na pokój w zamian za ustępstwa terytorialne. - Jeśli oddasz terytorium, droga do Kijowa będzie otwarta - powiedział Kellogg.

Starszy mężczyzna w garniturze siedzi na czerwonym fotelu, mówi do mikrofonu przypiętego do ucha i gestykuluje ręką, na tle niebiesko-czerwonych elementów scenografii.
Keith Kellogg sprzeciwia się pomysłowi ustępstw terytorialnych na rzecz RosjiAnadoluGetty Images

W skrócie

  • Keith Kellogg stwierdził, że oddanie Donbasu przez Ukrainę nie jest dobrym pomysłem.
  • Kellogg podkreślił znaczenie wsparcia ze strony Europy i konieczność powrotu Ukraińców do obrony ojczyzny.
  • Amerykański generał wskazał, że wykorzystanie rosyjskich zamrożonych aktywów przez UE mogłoby zmienić sytuację.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według Keitha Kellogga wojna w Ukrainie wchodzi w decydującą fazę. Przyszłość państwa ma w jego ocenie zależeć od wytrwałości samych Ukraińców, ale też współpracy państw europejskich.

- Uważam, że Europejczycy i Europa są znacznie silniejszy niż myślą (...) Jeśli Europa będzie działać wspólne, będzie bardzo, bardzo silna jako kolektyw - powiedział Kellogg.

Zobacz również:

Według "Financial Times" 24 lutego Wołodymyr Zełenski ogłosi decyzję o przeprowadzeniu wyborów i referendum
Wojna w Ukrainie

"Financial Times": Wiosną w Ukrainie wybory i referendum. Zełenski ma plan

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    Były specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Ukrainy i Rosji, który zrezygnował z tej funkcji w styczniu 2025 r., twierdzi, że Ukraina nie powinna godzić się na ustępstwa terytorialne w zamian za pokój.

    - Jestem jedną z osób, która uważa, że oddanie Doniecka nie jest dobrym pomysłem. Jeśli oddasz terytorium, droga do Kijowa będzie otwarta - powiedział Kellogg.

    Pokój w zamian za ustępstwa terytorialne? Kellogg: Ukraina nie powinna godzić

    Według Kellogga sukces lub porażka Ukrainy będzie zależeć przede wszystkim od niej samej. W jego ocenie Kijów ma nad Moskwą przewagę wynikającą z motywacji i morale żołnierzy.

    - Putin ma armię, której głównymi członkami są ludzie, którym płaci. Ukraina ma armię, która walczy za swój naród - przekazał Amerykanin i wezwał tych Ukraińców, którzy opuścili ojczyznę do powrotu i walki.

    - Biorąc pod uwagę fakt, że tak wielu ludzi wyjechało, muszą wrócić i walczyć. I oni rzeczywiście zbudują lepszą Ukrainę niż była przedtem - zaznaczył.

    Zobacz również:

    Węgry. Viktor Orban grzmi ws. Ukrainy. "Deklaracja wojny"
    Świat

    "Jawna deklaracja wojny". Premier Węgier grzmi, chodzi o Ukrainę

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Wojna w Ukrainie. Amerykański dyplomata wskazuje, co powinna zrobić Europa

      Generał Kellogg nie ma wątpliwości, że największą przeszkodą do osiągnięcia pokoju w Ukrainie jest postawa Rosji. W jego ocenie decyzja państw europejskich o wykorzystaniu rosyjskich aktywów zamrożonych w europejskich bankach może zmienić sytuację.

      - Byłoby bardzo pożądane, aby partnerzy z UE zjednoczyli się i faktycznie podjęli decyzję o przejęciu tych tzw. zamrożonych aktywów i bezpośrednim ich wykorzystaniu - powiedział, zaznaczając, że taki krok zburzyłby kalkulacje Moskwy.

      W grudniu państwa UE nie osiągnęły porozumienia w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów. Zdecydowały jednak o udzieleniu Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 90 mln euro ze wspólnego długu zabezpieczonego unijnym budżetem.

      Źródło: "Forbes"

      Zobacz również:

      Ukraińcy budują kopułę antydronową
      Wojna w Ukrainie

      Budują "kopułę antydronową". Bariera ma być odpowiedzią na rosyjską taktykę

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Ociepa w "Graffiti" o programie SAFE: Rządzący nas okłamująPolsat News

      Najnowsze