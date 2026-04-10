W skrócie Wysłannik prezydenta Rosji Kirył Dmitriew przebywa z wizytą w USA i spotyka się z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Głównymi tematami rozmów są negocjacje pokojowe z Ukrainą oraz sankcje na rosyjską ropę.

Prezydent Rosji ogłosił wielkanocne zawieszenie broni, które ma potrwać od soboty do końca dnia w niedzielę, a Ukraina również zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych w tym czasie.

O przyjeździe Dmitriewa do Stanów Zjednoczonych poinformowała w nocy z czwartku na piątek agencja Reutera. Według niej wysłannik Władimira Putina ma spotkać się z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Tematami rozmów mają być negocjacje pokojowe z Ukrainą. W ostatnich tygodniach dyskusje były wstrzymane w związku z zaangażowaniem USA w wojnę z Iranem.

Dmitriew ma rozmawiać z Amerykanami także o sankcjach na rosyjską ropę. Na początku marca Stany Zjednoczone zdecydowały o tymczasowym poluzowaniu sankcji na rosyjską ropę naftową na 30 dni, w związku z kryzysem energetycznym wywołanym wojną z Iranem. Tymczasowe poluzowanie sankcji ma zakończyć się w sobotę 11 kwietnia. Dotychczas nie zapadła decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia porozumienia w tej kwestii.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje pokojowe zostaną wznowione

Zawieszenie broni USA z Iranem sprawiło, że możliwe stało się wznowienie negocjacji pokojowych między Rosją i Ukrainą z udziałem Stanów Zjednoczonych. W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że trwają rozmowy nad zorganizowaniem trójstronnego spotkania, jednak jeszcze nie wiadomo w jakim formacie miałoby się ono odbyć. W ostatnich tygodniach zwracał on uwagę, że Ukraina ma nadzieję na spotkanie na szczeblu przywódców z udziałem Władimira Putina i Donalda Trumpa.

Szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow przekazał z kolei na początku kwietnia, że amerykańska delegacja ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem może odwiedzić Kijów 12 kwietnia. Prawdopodobnie amerykańscy negocjatorzy udadzą się następnie do Moskwy na spotkanie z przedstawicielami rosyjskich władz.

W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wielkanocne zawieszenie broni, które ma potrwać od godz. 16 czasu moskiewskiego w sobotę do końca dnia w niedzielę. Ukraina zapowiedziała, że na ten czas również wstrzyma wszelkie działania zbrojne.

Źródło: Reuters

