W skrócie Rafineria w Riazaniu stanęła w płomieniach po wcześniejszych zapowiedziach Wołodymyra Zełenskiego o wznowieniu uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne.

Na lotnisku wojskowym w Borisoglebsku zniszczono sześć samolotów Su-34M.

Marynarka wojenna Ukrainy użyła systemu rakiet przeciwokrętowych Neptun do ataku na rosyjskie lotnisko.

W wyniku nalotów w obwodzie woroneskim zamknięto 14 szkół i 25 przedszkoli.

Rzecznik Kremla oświadczył, że nie ustalono szczegółów zapowiadanego przez Donalda Trumpa "rozejmu energetycznego". Ukraina wznowiła naloty na rosyjską infrastrukturę energetyczną po trzech dniach przerwy.

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- Zakaz (ataków na rafinerie - red.) został zniesiony. Mamy dość - zakomunikował w rozmowie z "Financial Times" Wołodymyr Zełenski.

Jak tłumaczył, ogłoszony przez Donalda Trumpa "rozejm energetyczny" w praktyce nie obowiązuje, bo Rosja prowadzi akcje ofensywne.

Ukraińcy w nocy ze środy na czwartek przeszli od słów do czynów. Naloty przeprowadzono na rafinerię ropy naftowej w Riazaniu.

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Rosja. Atak Ukrainy na lotnisko wojskowe, zniszczono myśliwce

Uderzenie odnotowano również w mieście Borisoglebsk. Marynarka wojenna Ukrainy podczas nocnego ataku na tamtejsze lotnisko zniszczyła sześć rosyjskich samolotów wojskowych Su-34M. W akcji wykorzystano system rakiet przeciwokrętowych Neptun.

"Samoloty Su-34M mogą przenosić jednocześnie kilka bomb kierowanych i odłamkowo-burzących oraz pocisków rakietowych różnych typów. Stanowią jeden z głównych środków rosyjskiego lotnictwa do przeprowadzania ataków bombowych na pozycje Sił Obronnych Ukrainy i miejscowości na linii frontu" - czytamy w komunikacie.

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Z relacji wynika, że w obu atakach nie odnotowano ofiar. Po nalotach władze obwodu woroneskiego zamknęły część placówek oświatowych. Chodzi o 14 szkół i 25 przedszkoli.

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Ukraina wznowiła ataki na obiekty energetyczne Rosji

Ukraina wznowiła uderzenia na infrastrukturę energetyczną Rosji po trzech dniach przerwy. W tym czasie Rosja nieustannie atakowała obiekty nieprzyjaciela, nie oszczędzając przy tym ludności cywilnej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że nie ustalono zapisów zapowiedzianego przez Donalda Trumpa "rozejmu energetycznego". Tylko w środę Rosja zaatakowała tereny w pobliżu trzech kijowskich elektrociepłowni.

- Fale ataków dronów trwają przez cały dzień - relacjonował Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie. Rosjanie przypuścili ofensywę, wykorzystując problemy z działaniem Starlinków. - Właśnie od tego połączenia w znacznym stopniu zależy działanie dronów przechwytujących - podkreślił ukraiński przywódca.

Źródło: Meduza, NEXTA, Reuters, "Financial Times"

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