Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Czerwone niebo nad Rosją. Seria ataków, Zełenski przeszedł od słów do czynów

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

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Rafineria ropy naftowej w Riazaniu stanęła w płomieniach. Atak odnotowano po zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o wznowieniu uderzeń na obiekty energetyczne Rosji. Nieprzyjaciel otrzymał jeszcze jeden cios. Na lotnisku wojskowym w obwodzie woroneskim trafiono sześć bombowców Su-34M. Wiadomo, jaką bronią zniszczono samoloty.

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Wołodymyr Zełenski w ciemnym ubraniu na tle pomarańczowego nieba, drzewa i dym podczas nocnych ataków w Rosji.
Nocne ataki Ukrainy w Rosji. Spełniła się zapowiedź Wołodymyra ZełenskiegoTwitter/NEXTA/AFP/CHARLY TRIBALLEAUmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rafineria w Riazaniu stanęła w płomieniach po wcześniejszych zapowiedziach Wołodymyra Zełenskiego o wznowieniu uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne.
  • Na lotnisku wojskowym w Borisoglebsku zniszczono sześć samolotów Su-34M.
  • Marynarka wojenna Ukrainy użyła systemu rakiet przeciwokrętowych Neptun do ataku na rosyjskie lotnisko.
  • W wyniku nalotów w obwodzie woroneskim zamknięto 14 szkół i 25 przedszkoli.
  • Rzecznik Kremla oświadczył, że nie ustalono szczegółów zapowiadanego przez Donalda Trumpa "rozejmu energetycznego". Ukraina wznowiła naloty na rosyjską infrastrukturę energetyczną po trzech dniach przerwy.
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- Zakaz (ataków na rafinerie - red.) został zniesiony. Mamy dość - zakomunikował w rozmowie z "Financial Times" Wołodymyr Zełenski.

Jak tłumaczył, ogłoszony przez Donalda Trumpa "rozejm energetyczny" w praktyce nie obowiązuje, bo Rosja prowadzi akcje ofensywne.

Ukraińcy w nocy ze środy na czwartek przeszli od słów do czynów. Naloty przeprowadzono na rafinerię ropy naftowej w Riazaniu.

Rosja. Atak Ukrainy na lotnisko wojskowe, zniszczono myśliwce

Uderzenie odnotowano również w mieście Borisoglebsk. Marynarka wojenna Ukrainy podczas nocnego ataku na tamtejsze lotnisko zniszczyła sześć rosyjskich samolotów wojskowych Su-34M. W akcji wykorzystano system rakiet przeciwokrętowych Neptun.

"Samoloty Su-34M mogą przenosić jednocześnie kilka bomb kierowanych i odłamkowo-burzących oraz pocisków rakietowych różnych typów. Stanowią jeden z głównych środków rosyjskiego lotnictwa do przeprowadzania ataków bombowych na pozycje Sił Obronnych Ukrainy i miejscowości na linii frontu" - czytamy w komunikacie.

Z relacji wynika, że w obu atakach nie odnotowano ofiar. Po nalotach władze obwodu woroneskiego zamknęły część placówek oświatowych. Chodzi o 14 szkół i 25 przedszkoli.

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Ukraina wznowiła ataki na obiekty energetyczne Rosji

Ukraina wznowiła uderzenia na infrastrukturę energetyczną Rosji po trzech dniach przerwy. W tym czasie Rosja nieustannie atakowała obiekty nieprzyjaciela, nie oszczędzając przy tym ludności cywilnej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że nie ustalono zapisów zapowiedzianego przez Donalda Trumpa "rozejmu energetycznego". Tylko w środę Rosja zaatakowała tereny w pobliżu trzech kijowskich elektrociepłowni.

- Fale ataków dronów trwają przez cały dzień - relacjonował Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie. Rosjanie przypuścili ofensywę, wykorzystując problemy z działaniem Starlinków. - Właśnie od tego połączenia w znacznym stopniu zależy działanie dronów przechwytujących - podkreślił ukraiński przywódca.

Źródło: Meduza, NEXTA, Reuters, "Financial Times"

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