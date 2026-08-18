W skrócie Na przystanku autobusowym wykorzystywanym przez pracowników elektrowni w Zaporożu doszło do wybuchu drona, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych.

Ataki miały miejsce także na terenie przemysłowym zakładu, jednak nie odnotowano szkód.

Dyrektor generalny MAEA zaapelował o zaprzestanie ataków wymierzonych w elektrownie jądrowe i ich personel.

W ciągu ostatniej doby w obwodzie zaporoskim zginęły dwie osoby - informowali Ukraińcy.

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Jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, do eksplozji doszło we wtorek około godz. 6.

"Dyrektor elektrowni poinformował zespół MAEA, że w wyniku wybuchu odnotowano 16 rannych wśród pracowników i podwykonawców, w tym jedną ofiarę śmiertelną i trzy osoby z poważnymi obrażeniami" - czytamy we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Zaporoże. Eksplozja na przystanku prowadzącym do elektrowni

Dyrektor zakładu w Zaporożu określił wtorkowe zdarzenie "najpoważniejszym, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia elektrownia". Do ataków, przekazała MAEA, doszło również na terenie przemysłowym elektrowni. "Nie zgłoszono żadnych szkód w zakresie bezpieczeństwa jądrowego" - podała Agencja.

W reakcji na te doniesienia dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi "wezwał dowódców wojskowych odpowiedzialnych za te działania, a także wszystkich innych, którzy atakują elektrownie jądrowe i/lub ich personel, do natychmiastowego zaprzestania tych niedopuszczalnych działań".

Grossi podkreślił, że tego rodzaju działania "stoją w całkowitej sprzeczności" z zasadami, których przestrzeganie jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa jądrowego w czasie konfliktu.

MAEA nie sprecyzowała, do kogo należał wspomniany bezzałogowiec.

Wojna w Ukrainie. Ataki w 59 miejscowościach obwodu zaporoskiego

Wcześniej Ukraina poinformowała, że w ciągu ostatniej doby wskutek rosyjskich ataków zginęło pięć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci.

Dwie ofiary odnotowano w obwodzie zaporoskim, gdzie agresor uderzył w 59 miejscowościach - przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

Naloty przeprowadzono także w obwodzie sumskim, charkowskim oraz czernihowskim. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że Rosjanie wykorzystali do ataków 147 bezzałogowców, z których 111 udało się zestrzelić lub zneutralizować.



