W skrócie Włodzimierz Czarzasty jako jedyny zachodni lider wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy w czwartą rocznicę wojny.

Czarzasty publicznie potępił Władimira Putina jako zbrodniarza i zadeklarował solidarność Polski z Ukrainą.

Marszałek ogłosił powołanie grupy wsparcia dla integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz podkreślił znaczenie wspólnych wartości i wsparcie Polski dla ukraińskiej akcesji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- W imieniu narodu polskiego chylę czoła przed wszystkimi, którzy zginęli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed fanatyzmem liderów Kremla, gotowych na każdą zbrodnię - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Polski polityk podkreślił następnie, że "potępia prezydenta Putina jako zbrodniarza". - Osądzam i potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują zabójstw i gwałtów na ukraińskim narodzie - dodał.

Ukraina. Włodzimierz Czarzasty: Potępiam Putina jako zbrodniarza

- Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. A wolnej Ukrainy nie może być bez wolnej Polski - zaznaczył Czarzasty. W tym momencie jego przemówienie zostało przerwane przez oklaski zgromadzonych.

W następnej części wystąpienia marszałek Sejmu podziękował ukraińskim politykom za decyzję dotyczącą ekshumacji na Wołyniu, podkreślając znaczenie wspólnej historii Polski i Ukrainy. Zaznaczył także, że w ostatnich dziesięcioleciach Polska przeszła poważną przemianę, stając się silnym państwem demokratycznym.

- Tego samego życzę wam, Ukrainie. Polska była, jest i będzie solidarna z Ukrainą, Polska jest nie tylko sąsiadem, ale też sojusznikiem - zaznaczył, przypominając między innymi polskie wsparcie dla ukraińskich uchodźców bezpośrednio po wybuchu pełnoskolowej wojny i pomoc wojskową.

Polityk odniósł się także do kwestii toczących się negocjacji pokojowych z Rosjanami. - Liczymy na sprawiedliwy pokój, ale do takiego może dojść tylko wtedy, kiedy Rosja zostanie zmuszona do zaprzestania agresji - powiedział.

Negocjacje pokojowe ws. Ukrainy. Czarzasty: Domagamy się powrotu praworządności

- Domagamy się wznowienia działania zasad praworządności międzynarodowej opartej na prawie i wartościach demokratycznych. (...) Nic o was bez was - podkreślił polityk, dodając, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie dołączenie do UE. Czarzasty zapewnił zgromadzonych o polskim wsparciu dla tej akcesji.

Marszałek poinformował także, że w toku rozmów z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem zdecydowano o powołaniu grupy wsparcia integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Swoje przemówienie polityk zakończył słowami "chwała Ukrainie". Przez zgromadzonych został nagrodzony oklaskami na stojąco.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jest jedynym zachodnim liderem, który w czwartą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie przemówił przed ukraińskim parlamentem. Wystąpienie Włodzimierza Czarzastego co jakiś czas było przerywane oklaskami zebranych.

Z wizytą w Kijowie w tym samym czasie przebywają m.in. przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Wojna w Ukrainie. Włodzimierz Czarzasty przed ukraińską Radą Najwyższą

W poniedziałek, na dzień przed przemówieniem Włodzimierza Czarzastego, źródła Interii wskazywały, że głównym tematem wystąpienia będzie kwestia dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zapowiadano także, że marszałek wyrazi mocne wsparcie dla Ukraińców i podkreśli znaczenie relacji bilateralnych z Polską.

Jak donosiły nasze źródła, Czarzasty w wystąpieniu ma nie odbiegać od narracji prezentowanej przez premiera Tuska. - Wystąpienie będzie spójne z linią rządową: pomoc Ukrainie, członkostwo w UE, inwestycje w obronność, poważne rosyjskie zagrożenie - mówiła Interii osoba zaznajomiona ze sprawą.

Przemówienie Czarzastego jest częścią dwudniowej wizyty polskiego polityka w Ukrainie. W poniedziałek marszałek Sejmu spotkał się z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Głównym tematem drugiej z wymienionych rozmów było poparcie Polski dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył także m.in. szef biura prezydenta Kyryło Budanow.

"Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów" Polsat News