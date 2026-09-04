W skrócie Według władz Kraju Krasnodarskiego, w wyniku ukraińskiego ataku na Soczi doszło do pożaru w składzie ropy naftowej.

Eksplozje miały miejsce również w pobliżu dywizjonu obrony powietrznej, a mieszkańcy Soczi słyszeli odgłosy wybuchów.

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała w czwartek, że celem jednego z ataków był rosyjski statek Nefrit.

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Jak podaje Reuters, wskutek ukraińskiego ataku na Soczi, przeprowadzonego w nocy z czwartku na piątek, wybuchł pożar w składzie ropy naftowej. Informację przekazały władze Kraju Krasnodarskiego.

Interfax donosi, że celem uderzenia był terminal naftowy Sirius. Według wstępnych ustaleń nikt nie został ranny.

Rosja. Ukraina uderzyła w Soczi. Pożar w składzie ropy naftowej

Do jednej z eksplozji doszło również w pobliżu dywizjonu obrony powietrznej Pancyr - czytamy w The Kyiv Independent, które powołuje się na kilka niezależnych od siebie relacji.

Zdaniem analityków OSINT mowa o systemie rakiet przeciwlotniczych S-300 i S-400. Nie jest obecnie jasne, jaka jest skala zniszczeń i czy sam system został trafiony.

Jak przekazał UNIAN, mieszkańcy Soczi słyszeli w nocy liczne eksplozje, a świadkowie donosili o pożarze w miejscowości Sirius.

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Atak w porcie w Soczi. Trafiono rosyjski statek Nefrit

Ukraińskie siły prowadziły naloty na Soczi również w czwartek. W sieci pojawiły się nagrania dokumentujące wywołany atakiem pożar. Lokalne władze nie przekazały wówczas żadnych informacji.

Komunikat w tej sprawie opublikowała następnie marynarka wojenna Ukrainy, która poinformowała, że celem uderzenia był rosyjski statek Nefrit. Jak czytamy, zdaniem Kijowa jednostka wspiera operacje związane z ropą naftową i gazem.

Poza transportem ładunków statek przewozi także personel, jest również wykorzystywany do podwodnych prac inżynieryjnych. Ukraina podkreśla, że wskazane działania "bezpośrednio wspierają gospodarkę wojenną wroga".

Źródła: Reuters, Interfax, The Kyiv Independent, UNIAN



