W skrócie Rosja przeprowadziła atak na dwa zagraniczne statki cywilne w porcie w Czarnomorsku, raniąc jedną osobę.

Kilka dni wcześniej doszło do podobnych ataków na cywilne jednostki pływające w pobliżu Odessy, w wyniku których zginął jeden marynarz.

Ukraina podkreśla, że Rosja celowo uderza w handel międzynarodowy, naruszając bezpieczeństwo morskie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wrogi bezzałogowy statek powietrzny uderzył w tankowiec płynący pod banderą Panamy, który oczekiwał na wejście do portu w celu załadunku oleju roślinnego. Niestety, jeden członek załogi został ranny." - napisał na platformie Telegram Ołeksij Kułeba.

Ukraiński polityk dodał, że ranny otrzymał niezbędną pomoc. "Na miejscu są służby ratownictwa morskiego, a pożar na pokładzie jest gaszony" - przekazał.

Kułeba poinformował również, że ofiarą rosyjskiego ataku w podobnym czasie padł statek pływający pod banderą San Marino, który w momencie uderzenia wypływał z portu z ładunkiem kukurydzy.

W przypadku drugiego ataku nikt nie został ranny, a jednostka mogła kontynuować swoją podróż.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w cywilne statki na Morzu Czarnym

"To kolejny dowód na to, że Rosja celowo atakuje statki cywilne, uderzając w handel międzynarodowy i bezpieczeństwo morskie" - podkreślił wicepremier Ukrainy. Zaznaczył też, że Ukraina "nadal obsługuje porty i wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe".

Osoba zaznajomiona ze sprawą przekazała w rozmowie z Reutersem, że jeden z zaatakowanych statków płynął do Włoch.

Kilka dni wcześniej ukraińskie władze informowały o podobnym ataku, którego celem w pobliżu portu w Odessie padły dwie inne zagraniczne jednostki. Jedna z nich płynęła pod banderą Saint Kitts i Nevis, druga - Komorów.

W przypadku ataku na pierwszy z nich, transportujący zboże, nie było ofiar śmiertelnych. W wyniku uderzenia na drugi, przewożący soję, zginął jeden z członków załogi, obywatel Syrii.

Umowa UE z krajami Mercosur. Pawlak w ''Prezydentach i premierach'': Są ryzyka, ale też szanse na dofinansowanie rolnictwa Polsat News Polsat News