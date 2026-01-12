Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Czarna seria na Morzu Czarnym. Rosja uderza w zagraniczne statki, są ranni

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Rosja zaatakowała dwa zagraniczne statki cywilne w porcie w Czarnomorsku - poinformował wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba. W wyniku ataku ranna została jedna osoba. Kilka dni wcześniej Rosjanie uderzyli w dwie inne cywilne jednostki w pobliżu ukraińskiego portu w Odessie.

Fragment statku towarowego płynącego po morzu z wyraźnie widocznym mostkiem kapitańskim oraz pomarańczową szalupą ratunkową zawieszoną z boku. Na drugim fragmencie widoczna jest część pokładu i nadbudówki. Ujęcia skupiają się na konstrukcji i detalach ...
Wojna w Ukrainie. Czarna seria na Morzu Czarnym. Rosja uderza w cywilne statkiOłeksij Kułeba / Telegrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła atak na dwa zagraniczne statki cywilne w porcie w Czarnomorsku, raniąc jedną osobę.
  • Kilka dni wcześniej doszło do podobnych ataków na cywilne jednostki pływające w pobliżu Odessy, w wyniku których zginął jeden marynarz.
  • Ukraina podkreśla, że Rosja celowo uderza w handel międzynarodowy, naruszając bezpieczeństwo morskie.
"Wrogi bezzałogowy statek powietrzny uderzył w tankowiec płynący pod banderą Panamy, który oczekiwał na wejście do portu w celu załadunku oleju roślinnego. Niestety, jeden członek załogi został ranny." - napisał na platformie Telegram Ołeksij Kułeba.

Ukraiński polityk dodał, że ranny otrzymał niezbędną pomoc. "Na miejscu są służby ratownictwa morskiego, a pożar na pokładzie jest gaszony" - przekazał.

Kułeba poinformował również, że ofiarą rosyjskiego ataku w podobnym czasie padł statek pływający pod banderą San Marino, który w momencie uderzenia wypływał z portu z ładunkiem kukurydzy.

    W przypadku drugiego ataku nikt nie został ranny, a jednostka mogła kontynuować swoją podróż.

    Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w cywilne statki na Morzu Czarnym

    "To kolejny dowód na to, że Rosja celowo atakuje statki cywilne, uderzając w handel międzynarodowy i bezpieczeństwo morskie" - podkreślił wicepremier Ukrainy. Zaznaczył też, że Ukraina "nadal obsługuje porty i wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe".

    Osoba zaznajomiona ze sprawą przekazała w rozmowie z Reutersem, że jeden z zaatakowanych statków płynął do Włoch.

    Kilka dni wcześniej ukraińskie władze informowały o podobnym ataku, którego celem w pobliżu portu w Odessie padły dwie inne zagraniczne jednostki. Jedna z nich płynęła pod banderą Saint Kitts i Nevis, druga - Komorów.

    W przypadku ataku na pierwszy z nich, transportujący zboże, nie było ofiar śmiertelnych. W wyniku uderzenia na drugi, przewożący soję, zginął jeden z członków załogi, obywatel Syrii.

