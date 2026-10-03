W skrócie Rosyjskie wojska zaatakowały cywilny statek towarowy w jednym z portów Odessy.

W wyniku ataku zginął żeglarz pracujący w maszynowni, a trzynaście osób załogi, w tym trzech rannych, zostało ewakuowanych.

Rosyjskie uderzenia dotykają również ukraińską infrastrukturę drogową, w tym mosty, co prowadzi do zamknięcia części z nich i utrudnień w transporcie.

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Ukraiński Urząd Portów Morskich poinformował w sobotnie południe, że rosyjskie wojska zaatakowały cywilny statek pod banderą Liberii. Jednostka znajdowała się w jednym z portów w Odessie.

Odessa. Rosjanie uderzyli w cywilny statek

Życie stracił żeglarz pracujący w maszynowni. Bezpiecznie ewakuowano natomiast 13 członków załogi, w tym trzech rannych.

"To kolejny celowy atak Rosji na cywilne statki morskie. Rosja nadal terroryzuje pokojowo nastawioną flotę handlową i żeglarzy, którzy codziennie ryzykują swoje życie dla pracy na ukraińskich trasach morskich" - stwierdzono w komunikacie urzędu.

Poprzednie rosyjskie uderzenie na statek handlowy nastąpiło 17 września. Wówczas w wyniku trafienia w jednostkę płynącą pod tanzańską banderą zginął kapitan, a trzy osoby poniosły obrażenia.

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Nie tylko porty służą za cele regularnych ataków ze strony Rosji. Podobnie cierpi także ukraińska infrastruktura drogowa, w tym przede wszystkim mosty.

"Rosjanie kontynuują przekształcanie naszej infrastruktury oraz wszystkiego, co służy codziennemu życiu, w swoje cele" - napisał w sobotę na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Rano w Kijowie 'shahed' uderzył w Most Północny" - dodał.

"Ważne jest, że nasi wojownicy zawsze znajdują sposób, by sprawiedliwie odpowiedzieć na te ostrzały i zwrócić wojnę tam, skąd przyszła" - oświadczył ukraiński prezydent. "Są nowe rezultaty na Morzu Czarnym".

Jak opisuje "The New York Times", rosyjskie ataki doprowadziły do zamknięcia pięciu z sześciu mostów w Kijowie. Z kolei ukraińska agencja Unian, powołując się na rozmowy z ekspertami wojennymi i urzędnikami w Ukrainie, twierdzi, że głównym celem Rosji jest utrudnienie transportu wojskowego przez mosty. Dodatkowo zamknięcie dróg uniemożliwia niektórym mieszkańcom stolicy dojazd do pracy, co może negatywnie wpływać na ich morale i - jak twierdzi agencja - zniechęcać do dalszej walki w obronie kraju.

Źródła: Unian, "The New York Times"



