W skrócie Rosyjski dron zaatakował cywilny statek płynący do ukraińskiego portu, co spowodowało śmierć kapitana i obrażenia u trzech członków załogi.

Jednostka pływała pod banderą Tanzanii, a informacje o zdarzeniu przekazało Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy na Telegramie.

W komunikacie podkreślono, że Rosja prowadzi regularne ataki na ukraińskie porty, infrastrukturę portową i cywilne statki handlowe na Morzu Czarnym.

W ostatnich miesiącach doszło do kilku podobnych incydentów, w wyniku których zginęli marynarze, a eksport zboża z Ukrainy drogą morską został niemal całkowicie wstrzymany.

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Informacje o tragicznym w skutkach ataku przekazano na oficjalnym kanale Ministerstwa Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy na portalu społecznościowym Telegram.

"17 września, podczas rejsu do jednego z ukraińskich portów, statek pływający pod banderą Tanzanii został zaatakowany przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny" - czytamy w komunikacie.

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Jak przekazał resort, w wyniku ataku kapitan jednostki stracił życie, a kolejnych trzech członków załogi zostało rannych. Na razie nie wiadomo, w jakim ogólnym stanie jest tanzański statek. "Informacje dotyczące jego stanu są obecnie weryfikowane" - poinformowano.

"Rosja systematycznie atakuje ukraińskie porty, infrastrukturę portową oraz cywilne statki handlowe, stwarzając zagrożenie dla ludzi i międzynarodowej żeglugi na Morzu Czarnym" - podkreślono.

Ukraińscy urzędnicy dołączyli do komunikatu apel do społeczności międzynarodowej o "wzmocnienie ochrony żeglugi cywilnej i bezpieczeństwa międzynarodowych szlaków logistycznych".

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To nie pierwszy tego typu incydent, do którego doszło na wodach Morza Czarnego w pobliżu ukraińskiego terytorium. W środę rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Rosja zaatakowała kontenerowiec w ukraińskim porcie w Czarnomorsku. Według resortu statek przewoził sprzęt dla armii Ukrainy. Kijów nie potwierdził tych informacji.

Do intensywnych ataków dochodziło zwłaszcza w lipcu. Wtedy Rosjanie zaatakowali statek pływający pod banderą Togo, który przewoził nawozy mineralne i był zacumowany w obwodzie odeskim.

Dzień później Rosja trafiła trzy kolejne statki cywilne, pływające pod banderami Wysp Marshalla, Tanzanii i Liberii. W kolejnych dniach rosyjskie drony uderzyły w okolicach Odessy w statek przewożący zboże. W wyniku ataku zginęło co najmniej dziesięciu członków załogi, głównie obywateli Indii.

Ataki sprawiły, że eksport zboża z Ukrainy drogą morską niemal całkowicie ustał, ponieważ armatorzy odmawiają załadunku statków w ukraińskich portach w obawie przed ryzykiem z tym związanym.



