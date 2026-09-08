W skrócie W Kijowie tymczasowo wprowadzono zakaz organizowania wydarzeń rozrywkowych i sportowych na zewnątrz oraz w obiektach bez schronów ze względu na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa.

Od 10 września na terenie stolicy będzie obowiązywać skrócona godzina policyjna od godziny 1 do 5 rano, a rozkład jazdy transportu publicznego zostanie wydłużony o godzinę.

Rząd Ukrainy wprowadza nowy system alarmów powietrznych oparty na dwóch poziomach zagrożenia oraz dwa sygnały dźwiękowe jako odpowiedź na wzmożone ataki rosyjskie.

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"W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w stolicy tymczasowo zakazane zostaną wszelkie imprezy rozrywkowe oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenach otwartych oraz w obiektach pozbawionych schronów" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

W stolicy odwołano lub przełożono w szczególności festiwale muzyczne, jarmarki charytatywne czy imprezy książkowe.

Wojna w Ukrainie. Ataki Rosji na Kijów

"Zgodnie z decyzją rządu godzina policyjna zostanie skrócona o godzinę. Będzie obowiązywać od godz. 1 do godz. 5 rano. Zmiany te wejdą w życie o północy 10 września" - przekazał mer stolicy.

Według słów mera rozkład jazdy transportu publicznego w stolicy zostanie wydłużony o godzinę. Jednocześnie godziny pracy lokali gastronomicznych i rozrywkowych, a także centrów handlowych nie ulegną zmianie.

Do kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Z uwagi na zagrożenie myśliwce poderwała także Polska, a do mieszkańców przygranicznych terenów rozesłano alerty RCB.

Ukraina zmienia systemy ostrzegania. To reakcja na działania Rosji

W ubiegłym tygodniu premier Ukrainy Serhij Korecki ogłosił, że rząd wprowadza podział alarmów powietrznych na dwa poziomy zagrożenia i zaleca korektę ograniczeń w ruchu w Kijowie. W ocenie władz ma to dostosować państwo do nowej taktyki rosyjskich ataków i zapobiec paraliżowi gospodarki.

Decyzje rządu stanowią realizację zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w środę poinformował o wdrożeniu nowego systemu ostrzegania, opartego na dwóch sygnałach dźwiękowych. Jak podkreślił ukraiński przywódca, ma to być bezpośrednia odpowiedź na nasilenie rosyjskich uderzeń, nastawionych "na wyczerpanie ludności cywilnej i zaburzenie działalności gospodarczej".

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