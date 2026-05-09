Co z zawieszeniem broni w Ukrainie? Kreml nie pozostawia wątpliwości

W skrócie Kreml poinformował, że czas zawieszenia broni w Ukrainie obejmuje tylko trzy dni związane z obchodami Dnia Zwycięstwa.

Doradca rosyjskiego przywódcy potwierdził, że nie planuje się przedłużenia zawieszenia broni poza ustalony okres.

Rzecznik Kremla określił, że osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą pozostaje kwestią skomplikowaną i długotrwałą.

Zawieszenie broni w Ukrainie nie potrwa dłużej niż ustalone wcześniej trzy dni - to sobotnie stanowisko Kremla przedstawione ustami doradcy rosyjskiego przywódcy, Dmitrija Uszakowa.

- Istniała umowa, że zawieszenie broni na Dzień Zwycięstwa potrwa trzy dni: 9, 10 i 11 maja - wskazywał.

Wojna w Ukrainie. Kreml nie zgadza się na przedłużenie zawieszenia broni

- Negocjacje prawdopodobnie zostaną wznowione, ale wciąż nie wiadomo kiedy - mówił w rozmowie z dziennikarzami doradca Putina.

Jedna z czołowych postaci Kremla odnosiła się w ten sposób do komentarza Donalda Trumpa, który informując o zawieszeniu broni w wojnie Rosji z Ukrainą, wskazywał, że chciałby, by doszło do jego "długiego przedłużenia".

W poście opublikowanym na swojej platformie Truth Social amerykański prezydent informował, że oprócz wstrzymania walk nastąpić ma wymiana więźniów - po 1000 z każdego ze zwaśnionych krajów.

Pieskow o porozumieniu z Ukrainą. "Skomplikowane"

Komentując wysiłki administracji Białego Domu związane z chęcią zakończenia wojny w Ukrainie, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wskazał, że "to normalne, że strona amerykańska się spieszy".

- Ale kwestia ukraińskiego porozumienia jest zbyt skomplikowana, a osiągnięcie porozumienia pokojowego to bardzo długa droga ze złożonymi szczegółami - mówił w rozmowie z rosyjską telewizją państwową.

W sobotę 9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa - święto państwowe na cześć zakończenia walk w Europie w czasie II wojny światowej. Dzień ten stanowi też uczczenie finału tzw. Wielkiej wojny ojczyźnianej - okresu, w którym do aliantów w walce z Niemcami dołączyła Moskwa.

Źródło: Reuters

