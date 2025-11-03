Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Co z potężną bronią dla Ukrainy? Trump: Nie rozważam tego

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

- W tym momencie nie rozważam tego - stwierdził Donald Trump, pytany o przekazanie pocisków Tomahawk Ukrainie. Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że "to się może zmienić". Zaledwie kilka dni temu media podawały, iż Pentagon miał zgodzić się na przekazanie rakiet dalekiego zasięgu.

Co z Tomahawkami dla Ukrainy? Trump: W tym momencie tego nie rozważam
Co z Tomahawkami dla Ukrainy? Trump: W tym momencie tego nie rozważamHANDOUT /AFP/East News ; Bloomberg / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump pozostaje niezdecydowany w sprawie przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk, choć analiza wskazuje, że amerykański arsenał by na to pozwolił.
  • Stany Zjednoczone nie biorą aktywnego udziału w rozmowach o wykorzystywaniu zamrożonych rosyjskich aktywów – Trump pozostawia sprawę Europie i Rosji.
  • Prezydent USA podkreśla trudności zarówno Rosji, jak i Ukrainy w wojnie i nie widzi obecnie dowodu na chęć zakończenia konfliktu przez Putina.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pytany na pokładzie samolotu Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu o to, czy rozważa przekazanie Tomahawków Ukrainie, Donald Trump odparł "nie, nie bardzo".

- To może się zmienić, ale w tym momencie nie rozważam tego - dodał Trump.

Tomahawki dla Ukrainy. Trump wciąż niezdecydowany, "to może się zmienić"

W piątek CNN podał, że analiza Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wykazała, wbrew twierdzeniom prezydenta USA, że Stany Zjednoczone mają wystarczająco dużo pocisków w swoim arsenale, by pozwolić na sprzedaż ich części Ukrainie.

Do takiego wniosku wojskowi doszli jeszcze przed ostatnim spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas którego prezydent USA sugerował, że nie przekaże pocisków, bo potrzebne są na własne potrzeby.

W publikacji zaznaczono, iż Pentagon stwierdził, że przekazanie pocisków na front nie wpłynie negatywnie na posiadane zapasy.

Zobacz również:

Świat oczekuje na decyzję Donalda Trumpa o przekazaniu rakiet Tomahawk Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Trump stoi przed dylematem. Tomahawki mogą wszystko zmienić

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Informatorzy, z którymi rozmawiała stacja ocenili, że obawy strony amerykańskiej nadal dotyczą kwestii operacyjnych, m.in. rozmieszczenia pocisków oraz szkolenia Ukraińców z obsługi zaawansowanego systemu.

    Tymczasem magazyn Forbes podkreślił, że decyzja Trumpa może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla dalszego przebiegu wojny, ale także dla przyszłej roli USA w jej zakończeniu.

    Wojna w Ukrainie. Co z zamrożonymi aktywami? "Wygląda na to, że Europa i Rosja prowadzą dyskusje"

    W niedzielę Donald Trump stwierdził też, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

    - Wygląda na to, że Europa i Rosja prowadzą dyskusje. Ja nie biorę w nich udziału - powiedział Trump.

    W USA znajduje się niewielka część zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego - ok. 5 mld dolarów - jednak wcześniej konfiskaty lub szerszego wykorzystania tych środków nie wykluczał minister finansów Scott Bessent. Według doniesień m.in. Bloomberga, USA nie zdecydowały się ostatecznie poprzeć inicjatywy UE w tej kwestii, przedstawionej na forum G7.

    Amerykański przywódca pytany o to, co będzie dla niego ostatecznym dowodem, że Władimir Putin nie chce zakończyć swojej wojny w Ukrainie, Trump odparł, że nie ma takiego dowodu.

    - Czasami trzeba pozwolić im walczyć i walczą. To jest ciężka wojna dla Putina, stracił wielu żołnierzy, może milion. To wielu żołnierzy. To jest też ciężkie dla Ukrainy - skonstatował prezydent USA.

    Zobacz również:

    Według CNN Pentagon dał zielone światło na wysłanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Teraz wszystko w rękach prezydenta Trumpa. Na zdj. sekretarz wojny Pete Hegseth
    Świat

    Przełomowe wieści z USA. Chodzi o kluczową broń dla Ukrainy

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Czy wróci do Polski?". Komentarze polityków po spotkaniu Ziobry z OrbanemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze