W skrócie Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o wykorzystanie pomocy humanitarnej w Ołeszkach do przeprowadzenia rotacji wojsk i sprowadzenia dodatkowych sił okupacyjnych.

W trakcie spotkania z szefami administracji regionalnych ukraiński prezydent omówił potrzeby obwodów przyfrontowych oraz przygotowania infrastruktury na zimę.

Zawieszenie broni w Ołeszkach, wynegocjowane z udziałem Melanii Trump, trwało od 27 października do 1 listopada i umożliwiło ewakuację ludności cywilnej.

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Wołodymyr Zełenski przekazał, że odbył spotkanie online z szefami administracji regionalnych. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że podczas rozmowy skupili się przede wszystkim na potrzebach regionów frontowych i przygranicznych oraz społeczności.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o sytuacji w Ołeszkach

Zełenski powiadomił w komunikacie, że jeśli chodzi o obwód sumski, to istnieją konkretne zadania dla Sił Zbrojnych Ukrainy "w celu przeciwdziałania operacjom rosyjskim".

Z kolei w kontekście obwodu charkowskiego i dniepropietrowskiego przedstawiono raport na temat "planu odporności regionu i przygotowań krytycznej infrastruktury na zimę" oraz przywracania zasilania po atakach.

Ukraiński przywódca przekazał także informacje o sytuacji w Ołeszkach, położonych w obwodzie chersońskim.

"Niestety, pod przykrywką operacji humanitarnej w Ołeszkach armia rosyjska przeprowadziła na lewym brzegu zakrojoną na szeroką skalę rotację personelu i sprzętu. Do Ołeszek i okolic sprowadzono dodatkowe siły okupacyjne" - przekazał Zełenski.

Jak zaznaczył, dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy musi przedstawić propozycje dotyczące dodatkowej ochrony życia mieszkańców regionu chersońskiego "przed rosyjskim terrorem".

Ołeszki. Kilkudniowy rozejm, ewakuacja ludności i pomoc humanitarna

Przypomnijmy, że 23 października Biały Dom poinformował, iż Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej.

Administracja USA podkreślała wówczas, że do rozejmu doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump. Kilka dni temu została ona odznaczona za to przez Kijów Orderem Księżnej Olgi I klasy.

Rozejm w Ołeszkach rozpoczął się 27 października o godz. 3 czasu ukraińskiego (godz. 2 w Polsce) i trwał do godz. 22.59 (21.59 czasu polskiego) 1 listopada.

31 października Zełenski ogłosił, że mieszkańcy ewakuowani z Ołeszek wrócili na tereny kontrolowane przez Kijów. Wraz z ewakuowanymi wróciła ukraińska delegacja, która wykonywała tam misję humanitarną.

Ukraińskie władze wielokrotnie informowały o dramatycznej sytuacji mieszkańców. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało w Ołeszkach do niedawna około dwa tys. osób, w tym 50 dzieci.



