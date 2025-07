Co jeśli Trump nie zmieni zdania? Sytuacja Ukrainy "może stać się krytyczna"

- Będzie to nowa i krytyczna sytuacja – ocenił emerytowany niemiecki generał Roland Kather, odnosząc się do położenia Ukrainy, w jakim może się ona wkrótce znaleźć. Wszystko to za sprawą Donalda Trumpa, który podejmie ostateczną decyzję ws. ewentualnego wstrzymania dostaw broni dla Kijowa. Ukraińskie władze zapewniają tymczasem, że "wyjaśniają szczegóły tej sprawy" i są gotowe dokonać zakupu niezbędnego wyposażenia.