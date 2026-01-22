W skrócie Wołodymyr Zełenski podkreślił potrzebę utworzenia wspólnych europejskich sił zbrojnych, argumentując, że obecnie Europa polega wyłącznie na NATO i Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Ukrainy wskazał na brak zdecydowanych działań Europy wobec zagrożeń, takich jak rosyjskie pociski balistyczne na Białorusi czy tzw. flota cieni transportująca rosyjską ropę.

Zełenski zapowiedział trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wołodymy Zełenski swoje przemówienie w Davos rozpoczął od przypomnienia własnych słów, które wypowiedział z tego samego miejsca w ubiegłym roku. Podkreślał wtedy, że "Europa musi być w stanie się obronić".

Zdaniem prezydenta Ukrainy "Europa potrzebuje wspólnych sił zbrojnych, które będą ją w stanie realnie obronić".

"Co gdyby Putin zaatakował Polskę?". Zełenski zwraca się do Europy

- W tej chwili Europa polega tylko na przekonaniu, że w razie niebezpieczeństwa NATO zadziała. Nikt jednak nie widział realnych działań tego sojuszu. Gdyby Putin postanowił zdobyć Litwę, albo zaatakować Polskę, kto odpowie? W tej chwili NATO istnieje dzięki wierze w to, że działania podejmą Stany Zjednoczone, że nie będą patrzeć z boku, że pomogą. Ale co jeśli nie pomogą? - pytał.

Zełenski przekonywał, że te pytania zaprzątają głowy wszystkich europejskich przywódców. - Niektórzy mają lepsze relacje z Trumpem, niektórzy mają nadzieję, że ten problem zniknie, niektórzy zaczęli aktywnie inwestować w produkcję broni, budują partnerstwa, zyskują publiczne wsparcie dla podwyższenia wydatków na obronność. Pamiętajmy jednak, zanim USA nie zaczęły wywierać presji na Europę, to większość krajów nie płaciła nawet 2 proc. PKB na obronność - przypomniał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski ostrzega Europę: Musicie wiedzieć, jak się bronić

Prezydent Ukrainy podkreślał, że "Europa musi wiedzieć jak się obronić". - Ale jeśli wysyłacie 40 żołnierzy na Grenlandię, to czemu to ma służyć? Jaki to jest sygnał dla Putina, dla Chin, a co jeszcze ważniejsze - jaki to wysyła sygnał Danii? To jest najważniejsze, to jest wasz bliski sojusznik. Albo oświadczycie, że wasze bazy będą bronić tego regionu przedRosją, Chinami i i ustanowicie takie bazy, albo nie traktujecie tego poważnie - stwierdził.

Zełenski zadeklarował ukraińskie wsparcie w kwestii obrony Grenlandii. - Mamy broń, która może zapewnić, że rosyjskie statki nie będą dalej pływać, że będą tonąć wokół Grenlandii. Wiemy, jak tam walczyć, gdyby nas o to poproszono i gdyby Ukraina była częścią NATO, ale nie jesteśmy - przypomniał.

Rakiety Oriesznik na Białorusi i rosyjska flota cieni. Zełenski apeluje

Zełenski wskazał też naBiałoruś i przypomniał, że na terytorium tego państwa miały zostać rozlokowane pociski balistyczne Oriesznik, które mogą dosięgnąć większości stolic na kontynencie.

- Zacznijcie działać wobec tych rakiet. To nigdy nie jest ozdoba. Jednak Europa wciąż działa w "trybie Grenlandii" - może któregoś dnia ktoś coś zrobi - ocenił.

Ukraiński prezydent podkreślał, że potrzebne są zdecydowane działania. - Jeśli Europa nie będzie postrzegana jako globalna potęga, jeśli jej działania nie będą odstraszać oponentów, to zawsze będzie w trybie reaktywnym. Będzie starała się nadrobić zaległości w obliczu nowych zagrożeń - mówił.

Zełenski porównał skuteczność amerykańskiej siły wobec floty cieni z europejską indolencją w tym zakresie. - Europa uwielbia dyskutować nad przyszłością, ale unika podejmowania działań teraz. Działań, które zdefiniują, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Dlaczego prezydent Donald Trump może zatrzymywać tankowce floty cieni, a Europa nie może? Rosyjska ropa jest transportowana wzdłuż europejskich wybrzeży, ta ropa finansuje wojnę i destabilizuje Europę. Więc rosyjską ropę trzeba zatrzymywać, rekwirować i używać na korzyść Europy - mówił.

- Jeśli Europa będzie miała pieniądze, będzie w stanie bronić swoich ludzi. W tej chwili te tankowce zarabiają pieniądze dla Putina, a to znaczy, że Rosja może dalej narzucać swoje chore programy, swoje chore wizje - dodał.

Wojna w Ukrainie. Zełenski zapowiada spotkanie z USA i Rosją

Zełenski zapowiedział też trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji, które ma odbyć się w najbliższych dniach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ukraiński przywódca ujawnił, że jego przedstawiciele prowadzą tam rozmowy z Amerykanami, a ci następnie skontaktują się z Rosjanami.

- Jutro i pojutrze będziemy mieli trójstronne spotkanie, nasi chłopcy (ukraińska delegacja - red.) będą mieli trójstronne spotkanie. To lepsze niż brak jakiegokolwiek dialogu. Dlatego, że jesteśmy pod ostrzałem, ludzie żyją bez elektryczności, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale Rosjanie też są w trudnej sytuacji - odpowiadamy na ich ataki. Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam nadzieję - oświadczył.

