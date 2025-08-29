W skrócie Marija Zacharowa oskarża Wołodymyra Zełenskiego o sabotowanie procesu pokojowego i eskalację konfliktu na Ukrainie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że szanse na negocjacje słabną, choć Rosja deklaruje gotowość do rozmów.

Pomimo deklaracji o otwartości, Rosja kontynuuje ostrzały ukraińskich miast, co budzi reakcje międzynarodowe.

- Zełenski kontynuował działania prowadzące do sabotażu procesu negocjacji pokojowych i eskalacji konfliktu. 21 sierpnia opowiadał zagranicznym dziennikarzom o sprzeciwie wobec uznania terytoriów bezpowrotnie utraconych przez reżim, powtarzając swoje urojone frazesy o ich okupacji - przekonywała podczas briefingu prasowego Marija Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdziła, że prezydent Ukrainy wciąż ignoruje wyniki referendum przeprowadzonego w 2022 r. w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporosokim, które wykazać miały - według niej - wolę przytłaczającej większości mieszkańców.

Przypomnijmy, że legalność plebiscytów została zakwestionowana przez organizacje międzynarodowe, m.in. Unię Europejską i ONZ.

Marija Zacharowa tłumaczyła, że pytany przez dziennikarzy o możliwości pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie "Zełenski kłamał, próbując oskarżyć nasz kraj o niechęć do zakończenia wojny".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wskazała, że prezydent Ukrainy nie chce pokoju i "marzy" o rozmieszczeniu sił NATO w swoim kraju. - W swoim oświadczeniu z 24 sierpnia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy przywódca (...) nadal demonstrował wojowniczość - mówiła.

Zacharowa w kuriozalny sposób oceniła też, że Wołodymyr Zełenski posługuje się słownictwem charakterystycznym dla "terrorystów". - Wiecie, co jest niesamowite? To zaskakujące, że język, nie mówię już o mimice twarzy, ale język Zełenskiego jest w pełni taki sam, jak ten, którym posługiwali się w przeszłości przywódcy organizacji terrorystycznych - stwierdziła.

Putin wyrażał gotowość na spotkanie z Zełenskim. Teraz go "nie wyklucza"

Gasnące szanse na rozpoczęcie negocjacji dostrzega też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który w rozmowie z dziennikarzami miał stwierdzić, że proces pokojowy w sprawie Ukrainy już "nie kipi".

- Na razie nie możemy powiedzieć, że prace ekspertów idą pełną parą. Nie, niestety nie. Podtrzymujemy nasze zainteresowanie i gotowość do takich negocjacji - powiadomił.

Pieskow stwierdził, że Władimir Putin "nie wyklucza" możliwości spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, ale uważa, że powinno być ono "dobrze przygotowane". - Najpierw rozmowy muszą być przeprowadzone na szczeblu eksperckim - powiedział.

Rosja mówi o pokoju, ostrzeliwując Kijów

Choć rosyjskie władze wskazywały na otwartość na rozmowy pokojowe, wciąż przeprowadzają zmasowane ostrzały w Ukrainie. W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek rano doszło do ataku na Kijów, w którym zginęło 18 osób, w tym czworo dzieci.

Na działania Moskwy zareagowali Amerykanie. Wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg napisał w mediach społecznościowych, że atak Rosji nie był wymierzony w cele militarne, a niewinnych cywilów. "Bezczelne ataki zagrażają staraniom o pokój podejmowanym przez prezydenta USA" - orzekł.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że o działaniach Rosjan poinformowany został Donald Trump, który - choć nie jest z nich zadowolony, nie odczuwa też zaskoczenia.

