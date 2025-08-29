Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Co dalej z procesem pokojowym? Kremlowska propaganda studzi oczekiwania

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa twierdzi, że Wołodymyr Zełenski sabotuje proces pokojowy i "demonstruje wojowniczość". Osłabienie działań mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie dostrzegł też Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że negocjacje już "nie kipią".

Kreml zabrał głos w sprawie negocjacji pokojowych z Ukrainą
Kreml zabrał głos w sprawie negocjacji pokojowych z UkrainąGENYA SAVILOV / NATALIA KOLESNIKOVA / DREW ANGERER AFP

W skrócie

  • Marija Zacharowa oskarża Wołodymyra Zełenskiego o sabotowanie procesu pokojowego i eskalację konfliktu na Ukrainie.
  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że szanse na negocjacje słabną, choć Rosja deklaruje gotowość do rozmów.
  • Pomimo deklaracji o otwartości, Rosja kontynuuje ostrzały ukraińskich miast, co budzi reakcje międzynarodowe.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Zełenski kontynuował działania prowadzące do sabotażu procesu negocjacji pokojowych i eskalacji konfliktu. 21 sierpnia opowiadał zagranicznym dziennikarzom o sprzeciwie wobec uznania terytoriów bezpowrotnie utraconych przez reżim, powtarzając swoje urojone frazesy o ich okupacji - przekonywała podczas briefingu prasowego Marija Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdziła, że prezydent Ukrainy wciąż ignoruje wyniki referendum przeprowadzonego w 2022 r. w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporosokim, które wykazać miały - według niej - wolę przytłaczającej większości mieszkańców.

Przypomnijmy, że legalność plebiscytów została zakwestionowana przez organizacje międzynarodowe, m.in. Unię Europejską i ONZ.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie MSZ: Zełenski sabotuje proces pokojowy

Marija Zacharowa tłumaczyła, że pytany przez dziennikarzy o możliwości pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie "Zełenski kłamał, próbując oskarżyć nasz kraj o niechęć do zakończenia wojny".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wskazała, że prezydent Ukrainy nie chce pokoju i "marzy" o rozmieszczeniu sił NATO w swoim kraju. - W swoim oświadczeniu z 24 sierpnia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy przywódca (...) nadal demonstrował wojowniczość - mówiła.

Zobacz również:

Media o strefie buforowej w Ukrainie. "Europa chwyta się brzytwy"
Ukraina - Rosja

Media: Europa "chwyta się brzytwy" w sprawie Ukrainy. Ma powstać strefa buforowa

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Zacharowa w kuriozalny sposób oceniła też, że Wołodymyr Zełenski posługuje się słownictwem charakterystycznym dla "terrorystów". - Wiecie, co jest niesamowite? To zaskakujące, że język, nie mówię już o mimice twarzy, ale język Zełenskiego jest w pełni taki sam, jak ten, którym posługiwali się w przeszłości przywódcy organizacji terrorystycznych - stwierdziła.

    Putin wyrażał gotowość na spotkanie z Zełenskim. Teraz go "nie wyklucza"

    Gasnące szanse na rozpoczęcie negocjacji dostrzega też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który w rozmowie z dziennikarzami miał stwierdzić, że proces pokojowy w sprawie Ukrainy już "nie kipi".

    - Na razie nie możemy powiedzieć, że prace ekspertów idą pełną parą. Nie, niestety nie. Podtrzymujemy nasze zainteresowanie i gotowość do takich negocjacji - powiadomił.

    Zobacz również:

    Szef MSZ Turcji: Rosja zmienia żądania wobec Ukrainy
    Ukraina - Rosja

    Rosja zmienia żądania wobec Ukrainy. "Nie chcą już czterech regionów"

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski

      Pieskow stwierdził, że Władimir Putin "nie wyklucza" możliwości spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, ale uważa, że powinno być ono "dobrze przygotowane". - Najpierw rozmowy muszą być przeprowadzone na szczeblu eksperckim - powiedział.

      Rosja mówi o pokoju, ostrzeliwując Kijów

      Choć rosyjskie władze wskazywały na otwartość na rozmowy pokojowe, wciąż przeprowadzają zmasowane ostrzały w Ukrainie. W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek rano doszło do ataku na Kijów, w którym zginęło 18 osób, w tym czworo dzieci.

      Na działania Moskwy zareagowali Amerykanie. Wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg napisał w mediach społecznościowych, że atak Rosji nie był wymierzony w cele militarne, a niewinnych cywilów. "Bezczelne ataki zagrażają staraniom o pokój podejmowanym przez prezydenta USA" - orzekł.

      Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że o działaniach Rosjan poinformowany został Donald Trump, który - choć nie jest z nich zadowolony, nie odczuwa też zaskoczenia.

      Źródła: Tass, Interia

      Zobacz również:

      Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi Nawrockiemu
      Ukraina - Rosja

      "Dziękuję Karolowi Nawrockiemu". Prezydent Ukrainy o szczycie w Warszawie

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Prace domowe jednak wrócą? Nowacka w ''Graffiti'': Czekamy na ewaluację. Decyzja w październiku powinna zapaśćPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze