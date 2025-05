Jak informuje "Kyiv Independent", pierwsze eksplozje w Kijowie dało się słyszeć w piątek około godziny 22:00. Dziennik zaznacza, że to raptem kilka godzin po największej dotychczas wymianie jeńców między Rosją a Ukrainą , którą chwalił się prezydent USA Donald Trump .

"Szczątki bezzałogowego statku powietrznego spadły na najwyższe piętro budynku mieszkalnego w dzielnicy Sołomenska. Służby ratunkowe zostały skierowane w to miejsce" - napisał mer Witalij Kliczko w sieci. Dziennik natomiast dodaje, że u kilku mieszkańców wystąpiła tam silna reakcja na stres. Co najmniej dwie osoby zostały z tego powodu hospitalizowane. Łącznie jednej nocy w Kijowie poszkodowanych zostało 14 osób.

Kliczko podkreślił, że miasto zostało zaatakowane przez co najmniej 40 dronów oraz pociski rakietowe. Jednocześnie ostrzegł przed możliwymi kolejnymi rosyjskimi atakami powietrznymi i zaapelował do mieszkańców, aby udali się do schronów.