W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały zakład pompowania i wysyłki ropy w obwodzie samarskim w Rosji, powodując pożar i uszkodzenie pięciu zbiorników ropy według źródeł ukraińskich.

Stacja w Proswiecie, będąca częścią rurociągu Przyjaźń, odgrywa ważną rolę w produkcji eksportowej mieszanki Urals i jej uszkodzenie wpływa na możliwość realizacji dostaw przez Rosję.

Węgry i Słowacja oczekują wznowienia przesyłu ropy, a premier Węgier Peter Magyar uzależnił odblokowanie unijnej pomocy dla Kijowa od przywrócenia dostaw rurociągiem Przyjaźń.

Według wstępnych informacji przekazanych przez źródła ukraińskie atak na obwód samarski w Rosji doprowadził do pożaru oraz uszkodzenia pięciu zbiorników ropy o pojemności po 20 tysięcy metrów sześciennych każdy. Jak podkreśla Reuters, tych doniesień nie udało się niezależnie potwierdzić.

Gubernator obwodu samarskiego poinformował jedynie o próbie ataku na "przedsiębiorstwo przemysłowe" i upadku dronów w kilku miejscach, nie podając szczegółów. Z kolei rosyjskie media wskazują, że zaatakowany obiekt należy do spółki Transnieft-Drużba odpowiedzialnej za obsługę rurociągu Przyjaźń. Na czas nocnych incydentów zamknięto lotniska w Samarze oraz Uljanowsku.

Jak podkreślają źródła w SBU, stacja w Proswiecie pełni istotną rolę w procesie mieszania ropy o różnej zawartości siarki, co pozwala na produkcję eksportowej mieszanki Urals. Uszkodzenie takich obiektów ma bezpośrednio wpływać na zdolność Rosji do realizacji dostaw i ograniczać dochody, które mogą być przeznaczane na działania wojenne.

Atak nastąpił chwilę przed tym, jak Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina zakończyła naprawę rurociągu Przyjaźń. Prace remontowe przeprowadzono na odcinku, który został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku w styczniu. "Nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do wznowienia pracy systemu rurociągu i sprzętu" - oznajmił.

Już wcześniej głos w sprawie przesyłu ropy zabrał przyszły węgierski premier Peter Magyar, który wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do pilnego przywrócenia tranzytu surowca. Zapowiedział, że po objęciu stanowiska premiera odblokuje unijną pomoc dla Kijowa, jeśli dostawy zostaną wznowione.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca.

W trakcie poniedziałkowej konferencji Magyar odniósł się też do prowadzonej przez Rosjan rozbudowy elektrowni atomowej Paks. Ocenił, że jest to ważny i konieczny projekt, ale nowy rząd będzie musiał przeanalizować warunki finansowania kredytu udzielonego Budapesztowi przez Moskwę.

Źródła: Reuters, "Ukraińska Prawda"

Macron nie spotkał się z Nawrockim. Wiceszef MSZ: Macron wie, kto w Polsce zajmuje się polityką zagraniczną Polsat News Polsat News