Rosyjskie wojska przeprowadziły w poniedziałek kolejną serię uderzeń na Ukrainę.

Jak poinformował mer Dniepru Borys Fiłatow, najeźdźcy uderzyli w przedsiębiorstwo należące do amerykańskiego koncernu rolnego Bunge. Doszło do wycieku około 300 ton oleju na ulice miasta.

"Rosjanie zbombardowali AMERYKAŃSKĄ własność, ponieważ fabryka należy do firmy Bunge z St. Louis w stanie Missouri (pisownia oryginalna - red.)" - podkreślił Fiłatow w komunikacie na platformie Telegram.

Ukraina. Rosjanie uderzyli w amerykańskie przedsiębiorstwo

Po rosyjskim ostrzale na co najmniej kilka dni zamknięto główną drogę nadrzeczną. "Pracownicy służb komunalnych sprzątają, rozrzucają piasek i żwir" - przekazał mer Dniepru. Według władz obwodu w zdarzeniu nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że spółka Bunge-Ukraina posiada w tym kraju dwa zakłady ekstrakcji oleju: duży kompleks w Dnieprze (Dniepropietrowski MEZ, produkujący olej pod marką Ołejna) oraz nowoczesny zakład w Mikołajowie, który przetwarza słonecznik i soję oraz dysponuje portowym terminalem eksportowym.

Firma prowadzi także zakład Bunge Kołos pod Charkowem. Wymienione przedsiębiorstwa przetwarzają nasiona słonecznika, produkują olej słonecznikowy oraz śrutę.

Wojna w Ukrainie. Rosja przeprowadziła serię uderzeń

W poniedziałek Rosja przeprowadziła również pięć ataków rakietowych na Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Mer Ihor Terechow poinformował o "bardzo poważnych szkodach" w infrastrukturze energetycznej.

"To nie jest tylko atak na infrastrukturę. To atak na ogrzewanie, na wodę, na normalne życie ludzi. Próbują nas złamać strachem i ciemnością" - napisał na Telegramie. Charkowska prokuratura obwodowa przekazała, że co jedna osoba została ranna.

Według ukraińskich władz nocą z niedzieli na poniedziałek Rosja zaatakowała Ukrainę 165 dronami i dziewięcioma rakietami balistycznymi, z których większość została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą.

Skutki ataków odnotowano m.in. w Kijowie, Czernihowie, Połtawie, Sławutyczu i Charkowie. W Czernihowie doszło do poważnych zniszczeń infrastruktury cywilnej, a w Sławutyczu czasowo odcięto centralne zasilanie.

Z kolei podczas nocnego ataku na Kijów rosyjski dron uderzył w prywatną klinikę w rejonie obołońskim. Trzy osoby zostały ranne, a jedna zmarła.

Źródła: Reuters, RBC-Ukraine, Interfax-Ukraina

