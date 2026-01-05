Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Cios w amerykański biznes w Ukrainie. Rosyjski atak sparaliżował Dniepr

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosyjskie rakiety wystrzelone w kierunku ukraińskiego miasta Dniepr trafiły w siedzibę amerykańskiej firmy. W wyniku ostrzału budynków należących do koncernu Bunge na ulice wyciekło 300 ton oleju, kompletnie paraliżując ruch. Rosyjski atak spowodował również wielkie zniszczenia w Charkowie i Kijowie. Odnotowano tam ofiary śmiertelne i rannych.

Uszkodzony zbiornik przemysłowy z widocznymi śladami spalenizny oraz unoszącym się gęstym, ciemnym dymem pochodzącym z pożaru na tle miejskiej zabudowy.
Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak na kompleks budynków amerykańskiej firmy BungeOleksiy Goncharenko / NEXTA /Twitter

W skrócie

  • Rosyjskie wojska przeprowadziły serię ataków na Ukrainie, uderzając m.in. w amerykańskie przedsiębiorstwo Bunge w Dnieprze, co spowodowało wyciek 300 ton oleju.
  • W wyniku ataków poważnie ucierpiała infrastruktura energetyczna Charkowa, a także doszło do licznych zniszczeń i przerw w dostawie prądu w innych miastach.
  • Mimo intensywności ataków, większość dronów i rakiet została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą, a liczba ofiar śmiertelnych była ograniczona.
Rosyjskie wojska przeprowadziły w poniedziałek kolejną serię uderzeń na Ukrainę.

Jak poinformował mer Dniepru Borys Fiłatow, najeźdźcy uderzyli w przedsiębiorstwo należące do amerykańskiego koncernu rolnego Bunge. Doszło do wycieku około 300 ton oleju na ulice miasta.

"Rosjanie zbombardowali AMERYKAŃSKĄ własność, ponieważ fabryka należy do firmy Bunge z St. Louis w stanie Missouri (pisownia oryginalna - red.)" - podkreślił Fiłatow w komunikacie na platformie Telegram.

Ukraina. Rosjanie uderzyli w amerykańskie przedsiębiorstwo

Po rosyjskim ostrzale na co najmniej kilka dni zamknięto główną drogę nadrzeczną. "Pracownicy służb komunalnych sprzątają, rozrzucają piasek i żwir" - przekazał mer Dniepru. Według władz obwodu w zdarzeniu nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Agencja Interfax-Ukraina wyjaśniła, że spółka Bunge-Ukraina posiada w tym kraju dwa zakłady ekstrakcji oleju: duży kompleks w Dnieprze (Dniepropietrowski MEZ, produkujący olej pod marką Ołejna) oraz nowoczesny zakład w Mikołajowie, który przetwarza słonecznik i soję oraz dysponuje portowym terminalem eksportowym.

Firma prowadzi także zakład Bunge Kołos pod Charkowem. Wymienione przedsiębiorstwa przetwarzają nasiona słonecznika, produkują olej słonecznikowy oraz śrutę.

    Wojna w Ukrainie. Rosja przeprowadziła serię uderzeń

    W poniedziałek Rosja przeprowadziła również pięć ataków rakietowych na Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Mer Ihor Terechow poinformował o "bardzo poważnych szkodach" w infrastrukturze energetycznej.

    "To nie jest tylko atak na infrastrukturę. To atak na ogrzewanie, na wodę, na normalne życie ludzi. Próbują nas złamać strachem i ciemnością" - napisał na Telegramie. Charkowska prokuratura obwodowa przekazała, że co jedna osoba została ranna.

    Według ukraińskich władz nocą z niedzieli na poniedziałek Rosja zaatakowała Ukrainę 165 dronami i dziewięcioma rakietami balistycznymi, z których większość została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą.

    Skutki ataków odnotowano m.in. w Kijowie, Czernihowie, Połtawie, Sławutyczu i Charkowie. W Czernihowie doszło do poważnych zniszczeń infrastruktury cywilnej, a w Sławutyczu czasowo odcięto centralne zasilanie.

    Z kolei podczas nocnego ataku na Kijów rosyjski dron uderzył w prywatną klinikę w rejonie obołońskim. Trzy osoby zostały ranne, a jedna zmarła.

    Źródła: Reuters, RBC-Ukraine, Interfax-Ukraina

